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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Труа
Ницца - Труа: обзор матча 09 октября 2022
Ницца
09.10.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 10 тур
3 : 2
Завершен
Труа
2'
М. Вити
37'
А. Делор (П)
50'
Н. Пепе
83'
Х. Шавалерен
90'
А. Конте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Труа
90'
+4
Желтая карточка
М. Бальде
90'
ГОЛ! 3:2!
А. Конте
Пас отдал
И. Угбо
84'
Замена
Т. Дингом
️️️️
Ф. Тардье
83'
ГОЛ! 3:1!
Х. Шавалерен
77'
Замена
И. Угбо
️️️️
Р. Рипар
77'
Замена
Х. Шавалерен
️️️️
Р. Куаме
Замена
М. Бар
️️️️
Д. Брайан
70'
Замена
Г. Лаборд
️️️️
А. Делор
70'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Н. Пепе
63'
Замена
П. Росарио
️️️️
М. Лемина
62'
60'
Замена
А. Конте
️️️️
В. Одобер
60'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Э. Палмер-Браун
Желтая карточка
Д. Брайан
58'
ГОЛ! 3:0!
Н. Пепе
Пас отдал
С. Диоп
50'
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Ю. Аталь
42'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Делор
37'
ГОЛ! 1:0!
М. Вити
Пас отдал
С. Диоп
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
10
Софьян Диоп
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Труа
93
Готье Гайо
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
5
Флориан Тардье
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
Главный тренер
Бруно Ирль
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
7
Билал Браими
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Труа
1
Матеуш Лиш
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
3-4-1-2
1
Шмейхель
20
Тодибо
4
Данте
2
Вити
23
Брайан
99
Лемина
19
Тюрам
20
Аталь
10
Диоп
9
Делор
19
Пепе
4-1-1-3-1
93
Гайо
5
Брус
21
Салмье
23
Рами
14
Палмер-Браун
5
Тардье
26
Куаме
17
Бальде
37
Яд
28
Одобер
9
Рипар
20
Аталь
3
Лотомба
3
Лотомба
20
Аталь
23
Брайан
26
Бар
26
Бар
23
Брайан
99
Лемина
13
Росарио
13
Росарио
99
Лемина
19
Пепе
6
Баркли
6
Баркли
19
Пепе
9
Делор
9
Лаборд
9
Лаборд
9
Делор
28
Одобер
5
Конте
5
Конте
28
Одобер
26
Куаме
7
Шавалерен
7
Шавалерен
26
Куаме
5
Тардье
5
Дингом
5
Дингом
5
Тардье
14
Палмер-Браун
9
Лопеш
9
Лопеш
14
Палмер-Браун
9
Рипар
99
Угбо
99
Угбо
9
Рипар
Остались в запасе
Ницца
Труа
1
Марцин Булка
ВР
6
Алексис Бека-Бека
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
7
Билал Браими
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Матеуш Лиш
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
Главный тренер
Бруно Ирль
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
6
Алексис Бека-Бека
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
7
Билал Браими
ЛВ
Остались в запасе
1
Матеуш Лиш
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Бруно Ирль
Статистика матча Ницца - Труа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
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