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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Труа
Ренн - Труа: обзор матча 14 мая 2023
Ренн
14.05.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 35 тур
4 : 0
Завершен
Труа
14'
А. Теате
65'
Б. Бурижо
71'
К. Токо Экамби
74'
К. Токо Экамби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Труа
Замена
A. Do Marcolino
️️️️
Ж. Доку
88'
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Б. Бурижо
87'
81'
Замена
К. Донг
️️️️
В. Одобер
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
Х. Траоре
81'
81'
Замена
Д. Поросо
️️️️
Т. Зукру
Замена
И. Салах
️️️️
К. Токо Экамби
78'
Замена
Ф. Тайт
️️️️
Б. Сантамария
77'
ГОЛ! 4:0!
К. Токо Экамби
74'
ГОЛ! 3:0!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Ж. Доку
71'
69'
Замена
А. Конте
️️️️
Я. Ларуки
ГОЛ! 2:0!
Б. Бурижо
Пас отдал
Ж. Доку
65'
32'
Желтая карточка
Р. Куаме
ГОЛ! 1:0!
А. Теате
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Труа
93
Готье Гайо
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
50
Элиас Дамерги
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
Труа
1
Матеуш Лиш
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
18
Анте Палаверса
ЦП
7
Кильян Донг
АП
4-1-2-3
30
Манданда
17
Омари
3
Теате
24
Белосян
14
Траоре
7
Сантамария
14
Майер
27
Бурижо
9
Экамби
9
Гуири
11
Доку
3-3-1-3
93
Гайо
4
Зукру
23
Рами
14
Палмер-Браун
5
Брус
7
Шавалерен
76
Ларуки
26
Куаме
9
Лопеш
17
Бальде
28
Одобер
27
Бурижо
18
Угочукву
18
Угочукву
27
Бурижо
14
Траоре
22
Ассиньон
22
Ассиньон
14
Траоре
7
Сантамария
29
Тайт
29
Тайт
7
Сантамария
9
Экамби
7
Салах
7
Салах
9
Экамби
11
Доку
41
41
11
Доку
76
Ларуки
5
Конте
5
Конте
76
Ларуки
4
Зукру
12
Поросо
12
Поросо
4
Зукру
28
Одобер
7
Донг
7
Донг
28
Одобер
Остались в запасе
Ренн
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
50
Элиас Дамерги
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Матеуш Лиш
ВР
6
Люсьен Агум
ОП
18
Анте Палаверса
ЦП
37
Папа Яд
ЛВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
50
Элиас Дамерги
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
Остались в запасе
1
Матеуш Лиш
ВР
6
Люсьен Агум
ОП
18
Анте Палаверса
ЦП
37
Папа Яд
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Ренн - Труа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
0 : 0
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
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