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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Ренн
Труа - Ренн: обзор матча 04 сентября 2022
Труа
04.09.2022, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
14'
И. Угбо
48'
Б. Сантамария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Ренн
Желтая карточка
Г. Гайо
90'
+1
88'
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
Б. Бурижо
Замена
Р. Рипар
️️️️
Т. Бальде
82'
Желтая карточка
Х. Шавалерен
72'
71'
Желтая карточка
Б. Мелинг
69'
Замена
Б. Мелинг
️️️️
А. Трюффер
69'
Замена
М. Аблин
️️️️
А. Гуири
Замена
П. Яд
️️️️
Р. Лопеш
61'
Замена
Х. Шавалерен
️️️️
Я. Ларуки
61'
48'
ГОЛ! 1:1!
Б. Сантамария
Пас отдал
М. Терье
46'
Замена
К. Сулемана
️️️️
Ф. Тайт
42'
Желтая карточка
Б. Сантамария
Замена
А. Рами
️️️️
И. Угбо
34'
Красная карточка
Й. Салмье
26'
ГОЛ! 1:0!
И. Угбо
Пас отдал
Р. Лопеш
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
93
Готье Гайо
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Ирль
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
6
Люсьен Агум
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
21
Марлос Морено
ЦФ
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Дезире Дуэ
АП
11
Маттис Аблин
ЦФ
3-3-1-2-1
93
Гайо
12
Поросо
21
Салмье
14
Палмер-Браун
76
Ларуки
5
Тардье
19
Бальде
26
Куаме
17
Бальде
9
Лопеш
99
Угбо
4-1-2-2-1
30
Манданда
14
Траоре
6
Родон
3
Теате
3
Трюффер
7
Сантамария
14
Майер
27
Бурижо
11
Терье
29
Тайт
9
Гуири
19
Бальде
9
Рипар
9
Рипар
19
Бальде
99
Угбо
23
Рами
23
Рами
99
Угбо
76
Ларуки
7
Шавалерен
7
Шавалерен
76
Ларуки
9
Лопеш
37
Яд
37
Яд
9
Лопеш
3
Трюффер
24
Мелинг
24
Мелинг
3
Трюффер
27
Бурижо
22
Ассиньон
22
Ассиньон
27
Бурижо
29
Тайт
7
Сулемана
7
Сулемана
29
Тайт
9
Гуири
11
Аблин
11
Аблин
9
Гуири
Остались в запасе
Труа
Ренн
40
Жесси Мулен
ВР
6
Люсьен Агум
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
28
Вильсон Одобер
ЛВ
21
Марлос Морено
ЦФ
Главный тренер
Бруно Ирль
18
Лесли Угочукву
ОП
80
Доган Алемдар
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
14
Дезире Дуэ
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
6
Люсьен Агум
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
28
Вильсон Одобер
ЛВ
21
Марлос Морено
ЦФ
Остались в запасе
18
Лесли Угочукву
ОП
80
Доган Алемдар
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
14
Дезире Дуэ
АП
Главный тренер
Бруно Ирль
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Труа - Ренн
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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