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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Труа
Брест - Труа: обзор матча 13 ноября 2022
Брест
13.11.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 15 тур
2 : 1
Завершен
Труа
53'
Р. дель Кастильо (П)
77'
С. Мунье (П)
60'
Б. Шардонне (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Труа
Желтая карточка
М. Бизот
89'
Желтая карточка
Б. Шардонне
86'
85'
Замена
И. Угбо
️️️️
Р. Лопеш
Замена
К. Дембеле
️️️️
Р. дель Кастильо
85'
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
И. Слимани
84'
Желтая карточка
К. Эрейе
80'
80'
Красная карточка
М. Бальде
79'
Замена
Т. Дингом
️️️️
Я. Ларуки
Замена
Х. Белькебла
️️️️
М. Камара
78'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Мунье
77'
Замена
К. Эрейе
️️️️
Н. Фадиджа
68'
Замена
С. Мунье
️️️️
М. Лаж
68'
65'
Замена
В. Одобер
️️️️
Р. Рипар
60'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Б. Шардонне
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. дель Кастильо
53'
36'
Желтая карточка
Р. Лопеш
34'
Желтая карточка
Р. Куаме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Труа
1
Матеуш Лиш
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
Главный тренер
Бруно Ирль
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
7
Тайрик Арконт
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Труа
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
37
Папа Яд
ЛВ
5
Тристан Дингом
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
21
Марлос Морено
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
4-2-3-1
40
Бизот
3
Брассье
93
Дюверн
5
Шардонне
27
Фадиджа
33
Лис-Мелу
45
Камара
9
Онора
20
дель Кастильо
28
Лаж
19
Слимани
3-3-1-3
1
Лиш
5
Конте
21
Салмье
14
Палмер-Браун
5
Брус
7
Шавалерен
76
Ларуки
26
Куаме
17
Бальде
9
Лопеш
9
Рипар
27
Фадиджа
29
Эрейе
29
Эрейе
27
Фадиджа
45
Камара
93
Белькебла
93
Белькебла
45
Камара
20
дель Кастильо
7
Дембеле
7
Дембеле
20
дель Кастильо
28
Лаж
9
Мунье
9
Мунье
28
Лаж
19
Слимани
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
19
Слимани
76
Ларуки
5
Дингом
5
Дингом
76
Ларуки
9
Рипар
28
Одобер
28
Одобер
9
Рипар
9
Лопеш
99
Угбо
99
Угбо
9
Лопеш
Остались в запасе
Брест
Труа
1
Хоакин Бласкес
ВР
8
Уго Маньетти
ЦП
7
Тайрик Арконт
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
18
Анте Палаверса
ЦП
37
Папа Яд
ЛВ
21
Марлос Морено
ЦФ
Главный тренер
Бруно Ирль
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
8
Уго Маньетти
ЦП
7
Тайрик Арконт
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Остались в запасе
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
18
Анте Палаверса
ЦП
37
Папа Яд
ЛВ
21
Марлос Морено
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Бруно Ирль
Статистика матча Брест - Труа
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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