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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Анжер
Труа - Анжер: обзор матча 28 августа 2022
Труа
28.08.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 4 тур
3 : 1
Завершен
Анжер
12'
Р. Рипар
61'
М. Бальде
82'
В. Одобер
67'
Л. Диони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Анжер
Замена
Х. Шавалерен
️️️️
Ф. Тардье
84'
ГОЛ! 3:1!
В. Одобер
Пас отдал
П. Яд
82'
81'
Замена
А. Сима
️️️️
С. Тиуб
71'
Желтая карточка
В. Таиби
Замена
Т. Дингом
️️️️
Я. Ларуки
69'
Замена
П. Яд
️️️️
Р. Рипар
69'
67'
ГОЛ! 2:1!
Л. Диони
Пас отдал
В. Таиби
66'
Замена
В. Таиби
️️️️
П. Капелле
ГОЛ! 2:0!
М. Бальде
Пас отдал
Р. Куаме
61'
Замена
М. Бальде
️️️️
И. Угбо
59'
46'
Замена
И. Четти
️️️️
М. Блажич
46'
Замена
А. Бамба
️️️️
С. Думбия
Желтая карточка
А. Рами
45'
Желтая карточка
Й. Салмье
31'
21'
Вторая желтая
Б. Менди
ГОЛ! 1:0!
Р. Рипар
Пас отдал
Р. Лопеш
12'
11'
Желтая карточка
Б. Менди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
93
Готье Гайо
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Рено Рипар
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Ирль
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Софьян Буфал
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
21
Аззедин Унаи
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
4
Танги Зукру
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
8
Химад Абделли
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
19
Амин Салама
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
3-3-1-2-1
93
Гайо
23
Рами
14
Палмер-Браун
21
Салмье
76
Ларуки
5
Тардье
19
Бальде
26
Куаме
9
Лопеш
9
Рипар
99
Угбо
4-1-2-2-1
13
Бернардони
4
Камара
16
Блажич
22
Хунтонджи
21
Думбия
3
Менди
21
Унаи
15
Капелле
9
Тиуб
17
Буфал
99
Диони
9
Рипар
37
Яд
37
Яд
9
Рипар
5
Тардье
7
Шавалерен
7
Шавалерен
5
Тардье
76
Ларуки
5
Дингом
5
Дингом
76
Ларуки
99
Угбо
17
Бальде
17
Бальде
99
Угбо
16
Блажич
23
Четти
23
Четти
16
Блажич
21
Думбия
25
Бамба
25
Бамба
21
Думбия
15
Капелле
8
Таиби
8
Таиби
15
Капелле
9
Тиуб
19
Сима
19
Сима
9
Тиуб
Остались в запасе
Труа
Анжер
40
Жесси Мулен
ВР
4
Танги Зукру
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
Главный тренер
Бруно Ирль
75
Яхья Фофана
ВР
14
Антонен Бобишон
ЦП
8
Химад Абделли
АП
19
Амин Салама
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
4
Танги Зукру
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
Остались в запасе
75
Яхья Фофана
ВР
14
Антонен Бобишон
ЦП
8
Химад Абделли
АП
19
Амин Салама
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Бруно Ирль
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Труа - Анжер
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
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