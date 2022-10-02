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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Реймс
Труа - Реймс: обзор матча 02 октября 2022
Труа
02.10.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 9 тур
2 : 2
Завершен
Реймс
51'
В. Одобер
90'
Д. Поросо
13'
Ф. Балогун
54'
Д. Ито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Реймс
Желтая карточка
Э. Палмер-Браун
90'
+7
90'
+7
Желтая карточка
И. Диаките
ГОЛ! 2:2!
Д. Поросо
90'
Желтая карточка
А. Брус
83'
79'
Замена
К. Думбия
️️️️
А. Матусива
73'
Замена
И. Диаките
️️️️
М. ван Берген
Замена
А. Брус
️️️️
Т. Бальде
64'
Замена
И. Угбо
️️️️
Й. Салмье
64'
64'
Замена
М. Аделин
️️️️
Ф. Балогун
64'
Замена
Н. Хольм
️️️️
А. Флипс
Желтая карточка
Г. Гайо
57'
56'
Красная карточка
Д. Ито
54'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ито
Пас отдал
А. Флипс
ГОЛ! 1:1!
В. Одобер
51'
Замена
В. Одобер
️️️️
Л. Агум
34'
Желтая карточка
Й. Салмье
19'
13'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Балогун
Пас отдал
Д. Ито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
93
Готье Гайо
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
5
Флориан Тардье
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
Главный тренер
Бруно Ирль
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
5
Азор Матусива
ОП
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
70
Алексис Флипс
ПВ
10
Дзюня Ито
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Труа
1
Матеуш Лиш
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
Реймс
1
Патрик Пенц
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Мартен Аделин
ЦП
48
Самуэль Кеберле
АП
11
Камори Думбия
АП
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
3-4-1-2
93
Гайо
12
Поросо
21
Салмье
14
Палмер-Браун
76
Ларуки
6
Агум
5
Тардье
19
Бальде
26
Куаме
9
Рипар
17
Бальде
4-2-2-2
23
Диуф
12
Агбаду
5
Абдельхамид
55
Гравийон
2
Локо
5
Матусива
2
Каюсте
10
Ито
70
Флипс
7
ван Берген
9
Балогун
19
Бальде
5
Брус
5
Брус
19
Бальде
6
Агум
28
Одобер
28
Одобер
6
Агум
21
Салмье
99
Угбо
99
Угбо
21
Салмье
7
ван Берген
2
Диаките
2
Диаките
7
ван Берген
9
Балогун
5
Аделин
5
Аделин
9
Балогун
5
Матусива
11
Думбия
11
Думбия
5
Матусива
70
Флипс
29
Хольм
29
Хольм
70
Флипс
Остались в запасе
Труа
Реймс
1
Матеуш Лиш
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
Главный тренер
Бруно Ирль
1
Патрик Пенц
ВР
48
Самуэль Кеберле
АП
9
Арбер Зенели
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
1
Матеуш Лиш
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
48
Самуэль Кеберле
АП
9
Арбер Зенели
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
Главный тренер
Бруно Ирль
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Труа - Реймс
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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