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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Труа
Лион - Труа: обзор матча 19 августа 2022
Лион
19.08.2022, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 3 тур
4 : 1
Завершен
Труа
3'
А. Ляказетт
47'
Н. Тальяфико
49'
Тете
75'
Тете
39'
Ф. Тардье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Труа
Замена
Р. Февр
️️️️
Тете
87'
Замена
Р. Шерки
️️️️
Л. Пакета
86'
ГОЛ! 4:1!
Тете
75'
Замена
М. Какере
️️️️
Й. Лепенан
73'
Замена
Энрике
️️️️
М. Густо
72'
72'
Замена
К. Донг
️️️️
И. Угбо
72'
Замена
Р. Рипар
️️️️
Т. Бальде
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
К. Толиссо
63'
60'
Замена
Т. Дингом
️️️️
Я. Ларуки
59'
Замена
Х. Шавалерен
️️️️
М. Бальде
51'
Желтая карточка
Р. Куаме
ГОЛ! 3:1!
Тете
49'
ГОЛ! 2:1!
Н. Тальяфико
Пас отдал
Тете
47'
39'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Тардье
ГОЛ! 1:0!
А. Ляказетт
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Реми Риу
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Йоанн Лепенан
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
11
Тете
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Труа
93
Готье Гайо
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
5
Флориан Тардье
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Ирль
Лион
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
10
Райан Шерки
АП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
16
Эрик Н'Жо
ЦЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
7
Кильян Донг
АП
9
Рено Рипар
ПВ
3-2-1-2-2
1
Риу
3
Тальяфико
23
Люкеба
27
Густо
23
Мендес
8
Лепенан
8
Толиссо
11
Пакета
11
Тете
91
Ляказетт
9
Экамби
3-3-1-2-1
93
Гайо
14
Палмер-Браун
21
Салмье
23
Рами
19
Бальде
5
Тардье
76
Ларуки
26
Куаме
17
Бальде
28
Одобер
99
Угбо
11
Тете
21
Февр
21
Февр
11
Тете
27
Густо
17
Энрике
17
Энрике
27
Густо
8
Лепенан
8
Какере
8
Какере
8
Лепенан
8
Толиссо
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
8
Толиссо
11
Пакета
10
Шерки
10
Шерки
11
Пакета
19
Бальде
9
Рипар
9
Рипар
19
Бальде
17
Бальде
7
Шавалерен
7
Шавалерен
17
Бальде
76
Ларуки
5
Дингом
5
Дингом
76
Ларуки
99
Угбо
7
Донг
7
Донг
99
Угбо
Остались в запасе
Лион
Труа
16
Кейн Боннви
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
40
Жесси Мулен
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
16
Эрик Н'Жо
ЦЗ
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
Главный тренер
Бруно Ирль
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
16
Эрик Н'Жо
ЦЗ
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Бруно Ирль
Статистика матча Лион - Труа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
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