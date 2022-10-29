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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Труа
ПСЖ - Труа: обзор матча 29 октября 2022
ПСЖ
29.10.2022, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 13 тур
4 : 3
Завершен
Труа
24'
К. Солер
55'
Л. Месси
62'
Неймар
77'
К. Мбаппе (П)
3'
М. Бальде
52'
М. Бальде
88'
А. Палаверса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Труа
88'
ГОЛ! 4:3!
А. Палаверса
Пас отдал
Р. Рипар
88'
Замена
Т. Дингом
️️️️
Х. Шавалерен
Замена
П. Сарабия
️️️️
М. Верратти
85'
Замена
Н. Мендеш
️️️️
Х. Бернат
85'
81'
Замена
И. Угбо
️️️️
Р. Куаме
81'
Замена
А. Палаверса
️️️️
В. Одобер
79'
Желтая карточка
Р. Лопеш
ГОЛ с пенальти! 4:2!
К. Мбаппе
77'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
К. Солер
77'
75'
Желтая карточка
Г. Гайо
72'
Замена
Р. Рипар
️️️️
Т. Бальде
72'
Замена
Я. Ларуки
️️️️
А. Конте
ГОЛ! 3:2!
Неймар
Пас отдал
Л. Месси
62'
59'
Желтая карточка
Д. Поросо
Замена
Ф. Руис
️️️️
Витинья
59'
Замена
Маркиньос
️️️️
П. Кимпембе
59'
ГОЛ! 2:2!
Л. Месси
Пас отдал
С. Рамос
55'
52'
ГОЛ! 1:2!
М. Бальде
Пас отдал
В. Одобер
ГОЛ! 1:1!
К. Солер
Пас отдал
Неймар
24'
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Бальде
Пас отдал
Р. Лопеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
17
Витинья
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Труа
93
Готье Гайо
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Бруно Ирль
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
Труа
1
Матеуш Лиш
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
5
Тристан Дингом
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
4-3-2-1
1
Доннарумма
24
Бернат
3
Кимпембе
93
Рамос
20
Мукиэле
17
Витинья
6
Верратти
18
Солер
10
Неймар
10
Месси
10
Мбаппе
3-3-1-3
93
Гайо
12
Поросо
14
Палмер-Браун
21
Салмье
19
Бальде
7
Шавалерен
5
Конте
26
Куаме
9
Лопеш
17
Бальде
28
Одобер
24
Бернат
25
Мендеш
25
Мендеш
24
Бернат
3
Кимпембе
5
Маркиньос
5
Маркиньос
3
Кимпембе
18
Солер
8
Саншеш
8
Саншеш
18
Солер
17
Витинья
8
Руис
8
Руис
17
Витинья
6
Верратти
7
Сарабия
7
Сарабия
6
Верратти
19
Бальде
9
Рипар
9
Рипар
19
Бальде
5
Конте
76
Ларуки
76
Ларуки
5
Конте
7
Шавалерен
5
Дингом
5
Дингом
7
Шавалерен
28
Одобер
18
Палаверса
18
Палаверса
28
Одобер
26
Куаме
99
Угбо
99
Угбо
26
Куаме
Остались в запасе
ПСЖ
Труа
1
Кейлор Навас
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
1
Матеуш Лиш
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
Главный тренер
Бруно Ирль
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
22
Уго Экитике
ПВ
Остались в запасе
1
Матеуш Лиш
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Бруно Ирль
Статистика матча ПСЖ - Труа
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
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ПСЖ
Труа
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
09:40
1
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Барко прокомментировал свой трансфер в «ПСЖ»
Вчера, 19:16
3
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
09:40
1
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
08:43
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00:55
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3
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8 ноября
1
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