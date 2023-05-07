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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - ПСЖ
Труа - ПСЖ: обзор матча 07 мая 2023
Труа
07.05.2023, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 34 тур
1 : 3
Завершен
ПСЖ
83'
Х. Шавалерен
8'
К. Мбаппе
59'
Витинья
86'
Ф. Руис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - ПСЖ
90'
+3
Замена
И. Гарби
️️️️
Витинья
86'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Руис
ГОЛ! 1:2!
Х. Шавалерен
Пас отдал
П. Яд
83'
Замена
П. Яд
️️️️
Я. Ларуки
81'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
И. Угбо
80'
80'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
М. Верратти
80'
Замена
К. Солер
️️️️
У. Экитике
Замена
Т. Бальде
️️️️
А. Брус
68'
Замена
Р. Куаме
️️️️
Л. Агум
68'
59'
ГОЛ! 0:2!
Витинья
Желтая карточка
М. Бальде
45'
+2
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
93
Готье Гайо
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
6
Люсьен Агум
ОП
17
Мама Бальде
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Труа
1
Матеуш Лиш
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
26
Роминиге Куаме
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
3-4-2-1
93
Гайо
4
Зукру
23
Рами
14
Палмер-Браун
76
Ларуки
7
Шавалерен
6
Агум
5
Брус
28
Одобер
17
Бальде
99
Угбо
3-2-3-1-1
1
Доннарумма
5
Маркиньос
93
Рамос
24
Бернат
2
Перейра
33
Заир-Эмери
17
Витинья
6
Верратти
8
Руис
22
Экитике
10
Мбаппе
5
Брус
19
Бальде
19
Бальде
5
Брус
6
Агум
26
Куаме
26
Куаме
6
Агум
76
Ларуки
37
Яд
37
Яд
76
Ларуки
99
Угбо
9
Лопеш
9
Лопеш
99
Угбо
6
Верратти
8
Саншеш
8
Саншеш
6
Верратти
22
Экитике
18
Солер
18
Солер
22
Экитике
17
Витинья
17
Гарби
17
Гарби
17
Витинья
Остались в запасе
Труа
ПСЖ
1
Матеуш Лиш
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
18
Анте Палаверса
ЦП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
1
Матеуш Лиш
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
18
Анте Палаверса
ЦП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Труа - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
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