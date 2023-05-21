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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Страсбур
Труа - Страсбур: обзор матча 21 мая 2023
Труа
21.05.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 36 тур
1 : 1
Завершен
Страсбур
73'
Р. Лопеш
27'
Х. Диарра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Страсбур
Замена
Я. Ларуки
️️️️
К. Донг
87'
Замена
А. Брус
️️️️
Й. Салмье
87'
83'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Х. Диарра
76'
Замена
Ж. Ньямси
️️️️
Л. Перрен
ГОЛ! 1:1!
Р. Лопеш
73'
71'
Красная карточка
А. Джику
Замена
М. Лиш
️️️️
Т. Бальде
60'
Красная карточка
Г. Гайо
58'
55'
Желтая карточка
Л. Перрен
27'
ГОЛ! 0:1!
Х. Диарра
Пас отдал
Л. Перрен
Желтая карточка
Э. Палмер-Браун
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
93
Готье Гайо
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
7
Кильян Донг
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Труа
1
Матеуш Лиш
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
18
Анте Палаверса
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
19
Yoann Beaka
ЦФ
Страсбур
40
Робин Риссе
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
3-3-1-2-1
93
Гайо
21
Салмье
23
Рами
14
Палмер-Браун
5
Конте
7
Шавалерен
19
Бальде
26
Куаме
7
Донг
9
Лопеш
99
Угбо
3-4-2-1
26
Селс
4
Джику
23
Ле Марша
6
Дукуре
24
Жилберт
19
Диарра
28
Сиссоко
5
Перрен
27
Беллегард
8
Сансон
13
Диалло
19
Бальде
1
Лиш
1
Лиш
19
Бальде
7
Донг
76
Ларуки
76
Ларуки
7
Донг
21
Салмье
5
Брус
5
Брус
21
Салмье
5
Перрен
5
Ньямси
5
Ньямси
5
Перрен
19
Диарра
9
Гамейро
9
Гамейро
19
Диарра
Остались в запасе
Труа
Страсбур
12
Джексон Поросо
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
18
Анте Палаверса
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
37
Папа Яд
ЛВ
19
Yoann Beaka
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
40
Робин Риссе
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
12
Джексон Поросо
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
18
Анте Палаверса
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
37
Папа Яд
ЛВ
19
Yoann Beaka
ЦФ
Остались в запасе
40
Робин Риссе
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Труа - Страсбур
1
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
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