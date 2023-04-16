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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Труа
Марсель - Труа: обзор матча 16 апреля 2023
Марсель
16.04.2023, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 31 тур
3 : 1
Завершен
Труа
2'
Витинья
40'
Д. Ундер
64'
Витинья
90+1'
М. Бальде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Труа
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
М. Бальде
Пас отдал
Ж. Рен-Аделед
Замена
Д. Пайет
️️️️
Д. Ундер
81'
77'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
Л. Агум
Замена
Р. Малиновский
️️️️
А. Санчес
76'
Замена
Э. Байи
️️️️
С. Колашинац
76'
70'
Замена
А. Палаверса
️️️️
В. Одобер
70'
Замена
Т. Зукру
️️️️
А. Рами
70'
Замена
И. Угбо
️️️️
Р. Лопеш
ГОЛ! 3:0!
Витинья
64'
60'
Желтая карточка
Р. Куаме
55'
Желтая карточка
Л. Агум
46'
Замена
Д. Поросо
️️️️
Й. Салмье
ГОЛ! 2:0!
Д. Ундер
Пас отдал
В. Ронжье
40'
ГОЛ! 1:0!
Витинья
Пас отдал
А. Санчес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Труа
93
Готье Гайо
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
17
Руслан Малиновский
АП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Труа
1
Матеуш Лиш
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
18
Анте Палаверса
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Лопес
92
Клосс
99
Мбемба
2
Жиго
23
Колашинац
12
Каборе
21
Ронжье
17
Верету
7
Ундер
9
Витинья
4
Санчес
3-3-1-3
93
Гайо
23
Рами
21
Салмье
14
Палмер-Браун
19
Бальде
7
Шавалерен
76
Ларуки
26
Куаме
9
Лопеш
17
Бальде
28
Одобер
7
Ундер
10
Пайет
10
Пайет
7
Ундер
23
Колашинац
3
Байи
3
Байи
23
Колашинац
4
Санчес
17
Малиновский
17
Малиновский
4
Санчес
21
Салмье
12
Поросо
12
Поросо
21
Салмье
23
Рами
4
Зукру
4
Зукру
23
Рами
6
Агум
6
Агум
28
Одобер
18
Палаверса
18
Палаверса
28
Одобер
Агум
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
Агум
9
Лопеш
99
Угбо
99
Угбо
9
Лопеш
Остались в запасе
Марсель
Труа
36
Рубен Бланко
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
1
Матеуш Лиш
ВР
5
Андреас Брус
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Остались в запасе
1
Матеуш Лиш
ВР
5
Андреас Брус
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Марсель - Труа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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