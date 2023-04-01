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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Труа
Осер - Труа: обзор матча 01 апреля 2023
Осер
01.04.2023, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 0
Завершен
Труа
72'
М. Ньянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Труа
Замена
Ю. М'Чангама
️️️️
И. Туре
90'
81'
Замена
А. Брус
️️️️
Т. Бальде
81'
Замена
Х. Шавалерен
️️️️
Л. Агум
81'
Замена
А. Тибиди
️️️️
В. Одобер
ГОЛ! 1:0!
М. Ньянг
Пас отдал
Н. Да Кошта
72'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Г. Эйн
66'
Замена
Г. Перрен
️️️️
М. Аблин
46'
Замена
Н. Да Кошта
️️️️
С. Дембеле
46'
36'
Замена
М. Бальде
️️️️
Р. Рипар
Замена
Ж. Жанвье
️️️️
Д. Менса
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
13
Ионуц Раду
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
22
Райан Равелосон
ОП
20
Бирама Туре
ОП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Труа
93
Готье Гайо
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Рено Рипар
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Осер
16
Донован Леон
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
23
Матиас Отре
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Труа
1
Матеуш Лиш
ВР
4
Танги Зукру
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
18
Анте Палаверса
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Раду
14
Менса
5
Жубал
95
Туре
80
Зедадка
22
Равелосон
20
Туре
4
Массенго
23
Дембеле
7
Эйн
11
Аблин
4-1-1-3-1
93
Гайо
19
Бальде
23
Рами
21
Салмье
14
Палмер-Браун
6
Агум
26
Куаме
9
Рипар
37
Яд
28
Одобер
9
Лопеш
14
Менса
17
Жанвье
17
Жанвье
14
Менса
95
Туре
10
М'Чангама
10
М'Чангама
95
Туре
11
Аблин
28
Перрен
28
Перрен
11
Аблин
7
Эйн
99
Ньянг
99
Ньянг
7
Эйн
23
Дембеле
10
Да Кошта
10
Да Кошта
23
Дембеле
19
Бальде
5
Брус
5
Брус
19
Бальде
6
Агум
7
Шавалерен
7
Шавалерен
6
Агум
9
Рипар
17
Бальде
17
Бальде
9
Рипар
28
Одобер
25
Тибиди
25
Тибиди
28
Одобер
Остались в запасе
Осер
Труа
16
Донован Леон
ВР
23
Матиас Отре
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
9
Лассине Синайоко
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
1
Матеуш Лиш
ВР
4
Танги Зукру
ЦЗ
18
Анте Палаверса
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
23
Матиас Отре
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
9
Лассине Синайоко
ЦФ
Остались в запасе
1
Матеуш Лиш
ВР
4
Танги Зукру
ЦЗ
18
Анте Палаверса
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Осер - Труа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
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