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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Ницца
Труа - Ницца: обзор матча 30 апреля 2023
Труа
30.04.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 33 тур
0 : 1
Завершен
Ницца
2'
Х. Будауи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Ницца
Замена
Т. Бальде
️️️️
А. Брус
80'
Замена
П. Яд
️️️️
Я. Ларуки
70'
70'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Б. Буанани
69'
Замена
Ю. Аталь
️️️️
Ж. Лотомба
64'
Желтая карточка
А. Рэмзи
51'
Желтая карточка
Т. Моффи
Замена
И. Угбо
️️️️
Ж. Рен-Аделед
46'
2'
ГОЛ! 0:1!
Х. Будауи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
93
Готье Гайо
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
6
Люсьен Агум
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Хишам Будауи
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Труа
1
Матеуш Лиш
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
77
Яннис Нахуну
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
35
Soudeysse Kari
ЦФ
3-4-1-2
93
Гайо
4
Зукру
23
Рами
14
Палмер-Браун
76
Ларуки
7
Шавалерен
6
Агум
5
Брус
11
Рен-Аделед
28
Одобер
17
Бальде
3-2-2-1-2
1
Шмейхель
3
Лотомба
4
Данте
26
Бар
13
Росарио
19
Тюрам
21
Рэмзи
6
Будауи
26
Буанани
9
Лаборд
9
Моффи
5
Брус
19
Бальде
19
Бальде
5
Брус
76
Ларуки
37
Яд
37
Яд
76
Ларуки
11
Рен-Аделед
99
Угбо
99
Угбо
11
Рен-Аделед
3
Лотомба
20
Аталь
20
Аталь
3
Лотомба
26
Буанани
6
Баркли
6
Баркли
26
Буанани
Остались в запасе
Труа
Ницца
1
Матеуш Лиш
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
1
Марцин Булка
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
77
Яннис Нахуну
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
7
Билал Браими
ЛВ
35
Soudeysse Kari
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Матеуш Лиш
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
77
Яннис Нахуну
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
7
Билал Браими
ЛВ
35
Soudeysse Kari
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Труа - Ницца
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
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