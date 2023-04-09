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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Клермон
Труа - Клермон: обзор матча 09 апреля 2023
Труа
09.04.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 30 тур
0 : 2
Завершен
Клермон
27'
М. Чам
30'
Й. Гастьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Клермон
Желтая карточка
А. Рами
90'
+4
88'
Замена
Ф. Ожье
️️️️
А. Сейду
86'
Желтая карточка
А. Сейду
82'
Желтая карточка
Й. Маньин
80'
Замена
А. Маурер
️️️️
Э. Рашани
80'
Замена
Й. Маньин
️️️️
М. Гоналон
74'
Замена
М. Зеффан
️️️️
Д. Аллевина
73'
Замена
С. Хауи
️️️️
М. Чам
Замена
И. Угбо
️️️️
В. Одобер
61'
Замена
Х. Шавалерен
️️️️
Л. Агум
46'
Замена
Я. Ларуки
️️️️
П. Яд
46'
Желтая карточка
Й. Салмье
39'
30'
ГОЛ! 0:2!
Й. Гастьен
Пас отдал
Э. Рашани
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Чам
Пас отдал
Д. Аллевина
Желтая карточка
Р. Куаме
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
93
Готье Гайо
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
70
Мухаммед Чам
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
18
Анте Палаверса
ЦП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
10
Янис Массолен
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
92
Айман Маурер
АП
4-1-1-3-1
93
Гайо
14
Палмер-Браун
23
Рами
21
Салмье
19
Бальде
6
Агум
26
Куаме
28
Одобер
37
Яд
17
Бальде
9
Лопеш
4-2-1-2-1
1
Мори
36
Сейду
5
Кофрие
24
Ветеска
30
Боржес
25
Гоналон
25
Гастьен
26
Аллевина
70
Чам
19
Рашани
99
Кюи
37
Яд
76
Ларуки
76
Ларуки
37
Яд
6
Агум
7
Шавалерен
7
Шавалерен
6
Агум
28
Одобер
99
Угбо
99
Угбо
28
Одобер
36
Сейду
21
Ожье
21
Ожье
36
Сейду
26
Аллевина
2
Зеффан
2
Зеффан
26
Аллевина
25
Гоналон
6
Маньин
6
Маньин
25
Гоналон
70
Чам
10
Хауи
10
Хауи
70
Чам
19
Рашани
92
Маурер
92
Маурер
19
Рашани
Остались в запасе
Труа
Клермон
40
Жесси Мулен
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
18
Анте Палаверса
ЦП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
12
Упарин Джоко
ВР
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
10
Янис Массолен
ЦП
91
Жереми Бела
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
18
Анте Палаверса
ЦП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
10
Янис Массолен
ЦП
91
Жереми Бела
ЛВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Труа - Клермон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
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