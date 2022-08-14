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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Тулуза
Труа - Тулуза: обзор матча 14 августа 2022
Труа
14.08.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 2 тур
0 : 3
Завершен
Тулуза
36'
Я. Ларуки (АГ)
54'
Р. Ратао
85'
Р. Хили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Тулуза
87'
Замена
М. Диарра
️️️️
З. Абухляль
85'
ГОЛ! 0:3!
Р. Хили
Пас отдал
А. Онаиву
Замена
Т. Бальде
️️️️
А. Брус
83'
76'
Замена
А. Онаиву
️️️️
Р. Ратао
76'
Замена
Д. Генро
️️️️
Б. Дежегере
Желтая карточка
Ф. Тардье
74'
69'
Замена
Р. Хили
️️️️
Т. Даллинга
Замена
И. Угбо
️️️️
Д. Поросо
60'
Замена
А. Рами
️️️️
Р. Рипар
60'
Замена
К. Донг
️️️️
Х. Шавалерен
59'
54'
ГОЛ! 0:2!
Р. Ратао
Пас отдал
З. Абухляль
Желтая карточка
Р. Куаме
42'
36'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Я. Ларуки
30'
Желтая карточка
Т. Даллинга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
93
Готье Гайо
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Флориан Тардье
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
17
Мама Бальде
ЦФ
Главный тренер
Бруно Ирль
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
6
Стейн Спирингс
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
16
Эрик Н'Жо
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
7
Кильян Донг
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
28
Вильсон Одобер
ЦФ
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
10
Денис Генро
АП
10
Стив Мвуэ
АП
9
Рис Хили
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
14
Янис Беграуи
ЦФ
3-4-1-1-1
93
Гайо
12
Поросо
14
Палмер-Браун
21
Салмье
76
Ларуки
7
Шавалерен
5
Тардье
5
Брус
26
Куаме
9
Рипар
17
Бальде
4-3-2-1
1
Дюпе
3
Деслер
24
Руо
2
Николайсен
4
Силла
6
Спирингс
8
ван ден Бомен
19
Дежегере
7
Абухляль
9
Ратао
27
Даллинга
5
Брус
19
Бальде
19
Бальде
5
Брус
9
Рипар
23
Рами
23
Рами
9
Рипар
7
Шавалерен
7
Донг
7
Донг
7
Шавалерен
12
Поросо
99
Угбо
99
Угбо
12
Поросо
7
Абухляль
24
Диарра
24
Диарра
7
Абухляль
19
Дежегере
10
Генро
10
Генро
19
Дежегере
27
Даллинга
9
Хили
9
Хили
27
Даллинга
9
Ратао
45
Онаиву
45
Онаиву
9
Ратао
Остались в запасе
Труа
Тулуза
40
Жесси Мулен
ВР
16
Эрик Н'Жо
ЦЗ
5
Тристан Дингом
ЦП
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
28
Вильсон Одобер
ЦФ
Главный тренер
Бруно Ирль
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
10
Стив Мвуэ
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
16
Эрик Н'Жо
ЦЗ
5
Тристан Дингом
ЦП
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
28
Вильсон Одобер
ЦФ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
10
Стив Мвуэ
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
Главный тренер
Бруно Ирль
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Труа - Тулуза
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
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