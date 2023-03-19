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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Брест
Труа - Брест: обзор матча 19 марта 2023
Труа
19.03.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 28 тур
2 : 2
Завершен
Брест
34'
Р. Рипар
38'
Р. Лопеш
30'
П. Лис-Мелу
75'
Р. дель Кастильо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Брест
90'
+3
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
77'
Замена
Б. Шардонне
️️️️
А. Дари
77'
Замена
А. Элис
️️️️
Р. дель Кастильо
75'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. дель Кастильо
Замена
Т. Зукру
️️️️
А. Рами
70'
Замена
Х. Шавалерен
️️️️
Р. Куаме
63'
Замена
В. Одобер
️️️️
Р. Рипар
63'
62'
Замена
Ф. Лемарешаль
️️️️
У. Маньетти
Желтая карточка
Р. Рипар
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Р. Лопеш
38'
ГОЛ! 1:1!
Р. Рипар
Пас отдал
Л. Агум
34'
32'
Замена
М. Камара
️️️️
Х. Белькебла
30'
ГОЛ! 0:1!
П. Лис-Мелу
Пас отдал
Р. дель Кастильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
93
Готье Гайо
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
9
Рено Рипар
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Труа
1
Матеуш Лиш
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
17
Альберт Элис
ПВ
3-3-1-3
93
Гайо
14
Палмер-Браун
23
Рами
21
Салмье
5
Конте
6
Агум
19
Бальде
26
Куаме
9
Лопеш
17
Бальде
9
Рипар
4-3-2-1
40
Бизот
27
Фадиджа
20
Дари
93
Дюверн
3
Брассье
33
Лис-Мелу
93
Белькебла
8
Маньетти
20
дель Кастильо
9
Онора
9
Мунье
23
Рами
4
Зукру
4
Зукру
23
Рами
26
Куаме
7
Шавалерен
7
Шавалерен
26
Куаме
9
Рипар
28
Одобер
28
Одобер
9
Рипар
20
Дари
5
Шардонне
5
Шардонне
20
Дари
8
Маньетти
80
Лемарешаль
80
Лемарешаль
8
Маньетти
93
Белькебла
45
Камара
45
Камара
93
Белькебла
20
дель Кастильо
17
Элис
17
Элис
20
дель Кастильо
Остались в запасе
Труа
Брест
1
Матеуш Лиш
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
1
Хоакин Бласкес
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
1
Матеуш Лиш
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Труа - Брест
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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