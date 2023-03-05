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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Монако
Труа - Монако: обзор матча 05 марта 2023
Труа
05.03.2023, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 26 тур
2 : 2
Завершен
Монако
31'
Р. Куаме
90+1'
И. Угбо
81'
В. Бен-Йеддер
85'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Монако
Замена
D. Dongmo
️️️️
Р. Лопеш
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
И. Угбо
Пас отдал
А. Конте
90'
+1
88'
Замена
М. Боадю
️️️️
В. Бен-Йеддер
85'
ГОЛ! 1:2!
В. Бен-Йеддер
81'
ГОЛ! 1:1!
В. Бен-Йеддер
Замена
И. Угбо
️️️️
Р. Рипар
78'
77'
Замена
Э. Диоп
️️️️
Р. Агилар
66'
Замена
И. Якобс
️️️️
К. Дьятта
66'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
К. Фолланд
Замена
Д. Поросо
️️️️
А. Рами
66'
Замена
Т. Бальде
️️️️
В. Одобер
66'
37'
Желтая карточка
А. Головин
ГОЛ! 1:0!
Р. Куаме
Пас отдал
А. Рами
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
93
Готье Гайо
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Рено Рипар
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Труа
1
Матеуш Лиш
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
31
Danel Dongmo
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
37
Эдан Диоп
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Майрон Боадю
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
3-3-1-3
93
Гайо
21
Салмье
23
Рами
14
Палмер-Браун
5
Конте
7
Шавалерен
5
Брус
26
Куаме
28
Одобер
9
Лопеш
9
Рипар
4-2-2-2
1
Нюбель
2
Агилар
5
Сарр
5
Дисаси
12
Энрике
24
Фофана
8
Матацо
15
Дьятта
10
Головин
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
23
Рами
12
Поросо
12
Поросо
23
Рами
28
Одобер
19
Бальде
19
Бальде
28
Одобер
9
Лопеш
31
31
9
Лопеш
9
Рипар
99
Угбо
99
Угбо
9
Рипар
2
Агилар
37
Диоп
37
Диоп
2
Агилар
15
Дьятта
4
Якобс
4
Якобс
15
Дьятта
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
7
Эмболо
7
Эмболо
31
Фолланд
Остались в запасе
Труа
Монако
1
Матеуш Лиш
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
1
Томас Дидийон
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
1
Матеуш Лиш
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Труа - Монако
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
10 лет независимости РК
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