Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Монпелье
Труа - Монпелье: обзор матча 19 февраля 2023
Труа
19.02.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 24 тур
0 : 1
Завершен
Монпелье
90'
В. Хазри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Монпелье
90'
ГОЛ! 0:1!
В. Хазри
83'
Замена
В. Жермен
️️️️
Э. Ваи
Желтая карточка
Х. Шавалерен
81'
79'
Замена
В. Хазри
️️️️
Ф. Мауасса
79'
Замена
Х. Фаяд
️️️️
А. Норден
73'
Красная карточка
Т. Саванье
Замена
Р. Рипар
️️️️
Р. Лопеш
72'
Красная карточка
П. Яд
67'
Замена
Т. Зукру
️️️️
А. Рами
63'
57'
Желтая карточка
Ж. Шотар
46'
Замена
Ж. Шотар
️️️️
Л. Леруа
Замена
Д. Поросо
️️️️
Э. Палмер-Браун
46'
Желтая карточка
Л. Агум
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
93
Готье Гайо
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
17
Мама Бальде
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
Труа
1
Матеуш Лиш
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
26
Роминиге Куаме
ЦП
31
Danel Dongmo
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Монпелье
21
Бингуру Камара
ВР
90
Энцо Чато
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Жорис Шотар
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
22
Аксель Геген
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
4-2-3-1
93
Гайо
23
Рами
14
Палмер-Браун
21
Салмье
19
Бальде
6
Агум
7
Шавалерен
28
Одобер
37
Яд
9
Лопеш
17
Бальде
3-2-3-1-1
23
Леком
4
Силла
6
Жульен
4
Куяте
77
Сако
27
Мауасса
4
Ферри
27
Леруа
10
Саванье
70
Норден
11
Ваи
14
Палмер-Браун
12
Поросо
12
Поросо
14
Палмер-Браун
23
Рами
4
Зукру
4
Зукру
23
Рами
9
Лопеш
9
Рипар
9
Рипар
9
Лопеш
27
Леруа
13
Шотар
13
Шотар
27
Леруа
70
Норден
8
Фаяд
8
Фаяд
70
Норден
11
Ваи
98
Жермен
98
Жермен
11
Ваи
27
Мауасса
10
Хазри
10
Хазри
27
Мауасса
Остались в запасе
Труа
Монпелье
1
Матеуш Лиш
ВР
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
26
Роминиге Куаме
ЦП
31
Danel Dongmo
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
21
Бингуру Камара
ВР
90
Энцо Чато
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
22
Аксель Геген
ЦФ
Остались в запасе
1
Матеуш Лиш
ВР
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
26
Роминиге Куаме
ЦП
31
Danel Dongmo
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
90
Энцо Чато
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
22
Аксель Геген
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Труа - Монпелье
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Стад де Л'Аубе
Новости команд
Все
Труа
Монпелье
«Труа» – «Гавр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Труа» и «Гавра» на победу в матче 11 тура
19 ноября
Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
8 ноября
1
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
8 ноября
2
«ПСЖ» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Труа» – «Гавр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Труа» и «Гавра» на победу в матче 11 тура
19 ноября
Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
8 ноября
1
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
8 ноября
2
«ПСЖ» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+