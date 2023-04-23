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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Труа
Нант - Труа: обзор матча 23 апреля 2023
Нант
23.04.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 32 тур
2 : 2
Завершен
Труа
25'
Н. Паллуа
90+6'
Э. Гессан
64'
М. Бальде (П)
90+2'
В. Одобер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Труа
ГОЛ! 2:2!
Э. Гессан
Пас отдал
Ф. Мойе
90'
+6
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
В. Одобер
Желтая карточка
Ф. Сентонс
90'
+1
Замена
Э. Гессан
️️️️
М. Саймон
88'
Замена
М. Коко
️️️️
Л. Бляс
86'
Замена
Ф. Мойе
️️️️
М. Сиссоко
86'
83'
Замена
Й. Салмье
️️️️
А. Рами
72'
Замена
И. Угбо
️️️️
Ж. Рен-Аделед
Замена
Ж. Виктор
️️️️
К. Мерлен
71'
Замена
И. Ганаго
️️️️
А. Делор
71'
64'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Бальде
ГОЛ! 1:0!
Н. Паллуа
Пас отдал
Л. Бляс
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Анди Делор
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Труа
93
Готье Гайо
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
26
Роминиге Куаме
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Нант
1
Денис Петрич
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
3
Джауэн Хаджам
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Труа
1
Матеуш Лиш
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
18
Анте Палаверса
ЦП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
4-2-2-2
40
Лафон
26
Мерлен
21
Кастеллетто
5
Паллуа
18
Сентонс
17
Сиссоко
8
Мутуссами
27
Саймон
10
Бляс
42
Мохамед
9
Делор
3-3-2-2
93
Гайо
14
Палмер-Браун
23
Рами
4
Зукру
5
Брус
6
Агум
76
Ларуки
11
Рен-Аделед
26
Куаме
17
Бальде
28
Одобер
26
Мерлен
4
Виктор
4
Виктор
26
Мерлен
17
Сиссоко
91
Мойе
91
Мойе
17
Сиссоко
10
Бляс
97
Коко
97
Коко
10
Бляс
27
Саймон
29
Гессан
29
Гессан
27
Саймон
9
Делор
37
Ганаго
37
Ганаго
9
Делор
23
Рами
21
Салмье
21
Салмье
23
Рами
11
Рен-Аделед
99
Угбо
99
Угбо
11
Рен-Аделед
Остались в запасе
Нант
Труа
1
Денис Петрич
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
3
Джауэн Хаджам
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
1
Матеуш Лиш
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
18
Анте Палаверса
ЦП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
37
Папа Яд
ЛВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
3
Джауэн Хаджам
ЦФ
Остались в запасе
1
Матеуш Лиш
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
18
Анте Палаверса
ЦП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
37
Папа Яд
ЛВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Нант - Труа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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