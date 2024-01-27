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    • Стало известно, почему «Спартак» в 2007 году заменил Федотова Черчесовым

    Стало известно, почему «Спартак» в 2007 году заменил Федотова Черчесовым

    Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прояснил обстоятельства отставки Владимира Федотова в 2007 году. Его заменил Станислав Черчесов.

    «Смоленцев был одним из главных действующих лиц – технический директор, отвечал за селекцию. Федуном была нарисована перспектива, что должен работать свой специалист с европейским опытом. Черчесова пригласили на роль спортивного директора, чтобы он освоился и стал тренером. Не было такого, как писал Игорь Рабинер, что подсиживали Федотова. Никто этого не делал! Федотов был уже в возрасте. Он очень добрый человек, с игроками обходился как отец. С одной стороны, это хорошо, но с другой – они садились ему на голову. Поэтому пришлось принять такое решение.

    В 2004-2005 годах, когда мне пришлось встать у руля с административным штабом, мы помогали. До этого занимали седьмое-пятое места, но переместились на второе и выиграли серебряные медали. Это считалось успехом после трeх провальных лет. С трудом, но прошли в Лигу чемпионов! И потом опять стали вторыми. Да, нам пришлось расстаться с Владимиром Григорьевичем, но никто его не подсиживал. «Спартак» – команда, которая всегда должна находиться вверху. Федотов и сам говорил, что не справляется с некоторыми игроками. Пришлось принимать нестандартное решение. Было жалко, но главным было занять нужные места, потому что от этого зависит доход клуба. Всe было оправдано, хотя потом начали писать… Но что делать?» – сказал Шавло.

    • Черчесов тренировал «Спартак» в 2007-2008 годах.
    • После вылета из квалификации Лиги чемпионов от украинского «Динамо» его уволили.
    • После Черчесова «Спартак» принял датчанин Микаэль Лаудруп.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (4)
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    fakeid
    1706339444
    стыдно за мазутных)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1706339926
    Федотова уже давно с нами нет, а Стасик правду не скажет, Шавло будет себя оправдывать, но только после этого случая болельщики с ещё большим уважением стали относиться к Федотову, а Стасика возненавидели.Народ прекрасно всё понял.
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    SLADE2019
    1706340839
    Шавло, зачем к старым делам возвращаться? Эта история, мягко выражаясь ни с какой стороны не позитивная. Ни с человеческой, ни со спортивной. Я верю супруге Федотова, дочери Константина Ивановича, а тебе нет.
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    СпорЦмен
    1706346103
    Они посчитали, что с усами получится лучше! :)))
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