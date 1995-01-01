Федотов – о 5-ти поражениях за 7 туров: «Остается работать и молиться. Все красивые голы залетают в ворота «Оренбурга»

Летим... но зато красиво!...
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов дал интервью после поражения от «Арсенала» в седьмом туре РПЛ со счетом 1:2.
Оренбуржцы проиграли пять матчей чемпионата из семи и с двумя очками занимают последнее место в таблице.
«Я не думаю, что мы стали проваливаться во втором тайме. Создали достаточно моментов во второй половине игры.
Два роковых удара... Как с этим бороться? Конечно, это наша проблема. При счете 1:1 не надо было терять простые мячи. Все летит в девятки.
Остается работать и молиться. Все красивые голы залетают в ворота «Оренбурга», – сказал специалист.
- Турнирную таблицу чемпионата России возглавляют пять команд. У них одинаковая статистика побед, ничьих и поражений.