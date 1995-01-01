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    «Краснодар», «Спартак», «Ростов», «Локомотив» и «Зенит» возглавляют таблицу РПЛ

    «Спартак» на выезде обыграл «Крылья Советов» в матче седьмого тура чемпионата России – 2:1.

    Команда Олега Кононова набрала 14 очков и вышла на второе место в турнирной таблице.

    Столько же баллов набрали «Краснодар», «Ростов», «Локомотив» и «Зенит». У всех пяти команда одинаковое количество побед, ничей и поражений.

    • Петербургский клуб с 14-ю пунктами был лидером таблицы по итогам шестого тура, но 24-го августа уступил «Уфе» со счетом 0:1.
    • Команды Олега Кононова и Сергея Семака встретятся в рамках восьмого тура. Матч состоится 1-го сентября на «Открытие Арене».

    Календарь РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7224

      parevg 30 минут назад

      ЦСКА и Арсенал отстают всего на одно очко...
      5 команд на первом месте, две на втором, две на третьем.
      Итого: больше 50% участников РПЛ, на данный момент занимают призовые места.

      0
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      Рейтинг: +2721

      woyser 53 минуты назад

      Плотничком идут! Веселуха))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13985

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Такой тусовки ещё не было.

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