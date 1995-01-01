«Краснодар», «Спартак», «Ростов», «Локомотив» и «Зенит» возглавляют таблицу РПЛ

ЦСКА и Арсенал отстают всего на одно очко...
5 команд на первом месте, две на втором, две на третьем.
Итого: больше 50% участников РПЛ, на данный момент занимают призовые места.
«Спартак» на выезде обыграл «Крылья Советов» в матче седьмого тура чемпионата России – 2:1.
Команда Олега Кононова набрала 14 очков и вышла на второе место в турнирной таблице.
Столько же баллов набрали «Краснодар», «Ростов», «Локомотив» и «Зенит». У всех пяти команда одинаковое количество побед, ничей и поражений.
- Петербургский клуб с 14-ю пунктами был лидером таблицы по итогам шестого тура, но 24-го августа уступил «Уфе» со счетом 0:1.
- Команды Олега Кононова и Сергея Семака встретятся в рамках восьмого тура. Матч состоится 1-го сентября на «Открытие Арене».