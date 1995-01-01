«Краснодар», «Спартак», «Ростов», «Локомотив» и «Зенит» возглавляют таблицу РПЛ

«Спартак» на выезде обыграл «Крылья Советов» в матче седьмого тура чемпионата России – 2:1.

Команда Олега Кононова набрала 14 очков и вышла на второе место в турнирной таблице.

Столько же баллов набрали «Краснодар», «Ростов», «Локомотив» и «Зенит». У всех пяти команда одинаковое количество побед, ничей и поражений.

Петербургский клуб с 14-ю пунктами был лидером таблицы по итогам шестого тура, но 24-го августа уступил «Уфе» со счетом 0:1.

Команды Олега Кононова и Сергея Семака встретятся в рамках восьмого тура. Матч состоится 1-го сентября на «Открытие Арене».

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