Кононов проиграл пять из 13-ти матчей во главе «Спартака». Такой же показатель у Лаудрупа и Федотова

«Спартак» уступил «Ростову» (1:2) во встрече 23-го тура РПЛ.

Это поражение стало для главного тренера команды Олега Кононова пятым в 13-ти матчах во главе красно-белых. Такой же показатель в московской команде в свое время был у Микаэля Лаудрупа и Владимира Федотова.

При этом Лаудруп и Кононов одержали за этот период времени по пять побед, Федотов – четыре.

Самым успешным по количеству набранных очков на посту тренера «Спартака» является Василий Соколов (70,27%, 23 победы, девять ничьих и пять поражений в 37-ми играх).

Кононов возглавил московский клуб в ноябре прошлого года.

После 23-х туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 12 очков.