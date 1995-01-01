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    Кононов проиграл пять из 13-ти матчей во главе «Спартака». Такой же показатель у Лаудрупа и Федотова

    «Спартак» уступил «Ростову» (1:2) во встрече 23-го тура РПЛ.

    Это поражение стало для главного тренера команды Олега Кононова пятым в 13-ти матчах во главе красно-белых. Такой же показатель в московской команде в свое время был у Микаэля Лаудрупа и Владимира Федотова.

    При этом Лаудруп и Кононов одержали за этот период времени по пять побед, Федотов – четыре.

    Самым успешным по количеству набранных очков на посту тренера «Спартака» является Василий Соколов (70,27%, 23 победы, девять ничьих и пять поражений в 37-ми играх).

    • Кононов возглавил московский клуб в ноябре прошлого года.
    • После 23-х туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 12 очков.

    Источник: Твиттер Alexey Z. Spectre

    Alexey Z. Srectre – твиттер-аккаунт, который специализируется на статистике «Спартака». Был создан в апреле 2013 года. Число подписчиков – 2858.

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    Сегодня, 18:28
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4519

      vka1970 38 минут назад

      Вот и весь кер до копейки.
      Загляни в таблицу и сразу увидишь кто есть Тренер.
      Некоторым тренеришкам здесь отписывающимся, надо почаще то, что головой называется включать, а не то место которым они думают.Писарчуки хреновы.

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      Рейтинг: +3433

      Владислав Vlad 59 минут назад

      Это что за подсчёты??? Неужели Каррера за 2 года сыграл всего лишь 24 игры???
      Новость вообще ни о чём. Какая-то левая таблица.....

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      Рейтинг: +288

      Alejandrrro > Владислав Vlad 49 минут назад

      Это типа подсчёт когда пятое поражение пришло

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      Рейтинг: +1343

      Супермачо > Владислав Vlad 46 минут назад

      Я так понял, что по каждому тренеру считали количество матчей, сыгранных до пятого поражения. Каррера своё пятое поражение потерпел в 24 матче, а Кононов с этой задачей за 13 игр справился.

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