Кононов проиграл пять из 13-ти матчей во главе «Спартака». Такой же показатель у Лаудрупа и Федотова

Вот и весь кер до копейки.
Загляни в таблицу и сразу увидишь кто есть Тренер.
Некоторым тренеришкам здесь отписывающимся, надо почаще то, что головой называется включать, а не то место которым они думают.Писарчуки хреновы.
«Спартак» уступил «Ростову» (1:2) во встрече 23-го тура РПЛ.
Это поражение стало для главного тренера команды Олега Кононова пятым в 13-ти матчах во главе красно-белых. Такой же показатель в московской команде в свое время был у Микаэля Лаудрупа и Владимира Федотова.
При этом Лаудруп и Кононов одержали за этот период времени по пять побед, Федотов – четыре.
Самым успешным по количеству набранных очков на посту тренера «Спартака» является Василий Соколов (70,27%, 23 победы, девять ничьих и пять поражений в 37-ми играх).
- Кононов возглавил московский клуб в ноябре прошлого года.
- После 23-х туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 12 очков.
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— Alexey Z. Spectre (@LoonySpectre) 14 апреля 2019 г.
Alexey Z. Srectre – твиттер-аккаунт, который специализируется на статистике «Спартака». Был создан в апреле 2013 года. Число подписчиков – 2858.