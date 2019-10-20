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  • Божович, Федотов и Анюков получили красные карточки на последней минуте матча «Оренбург» – «Крылья Советов»

Божович, Федотов и Анюков получили красные карточки на последней минуте матча «Оренбург» – «Крылья Советов»

20 октября 2019, 13:29
9

В матче 13-го тура РПЛ «Оренбург» принимал «Крылья Советов» (0:1).

На последней минуте встречи между игроками и тренерским штабом обеих команд возникла потасовка, связанная с возможной игрок рукой в собственной штрафной защитника «Крылья Советов» Никиты Чернова.

В результате конфликта с тренерских скамеек были удалены оба главных тренера – Владимир Федотов и Миодраг Божович. Кроме того, красную карточку за удар соперника по ноге получил защитник гостей Александр Анюков.

РПЛ. «Крылья Советов» одержали минимальную победу над «Оренбургом» и вышли на шестое место в таблице

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Оренбург Чуканов Андреа Чернов Никита Божович Миодраг Федотов Владимир Г.
Комментарии (9)
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tushkanlz
1571567729
Во - битва! круче,чем за чемпионство...
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BRO_football
1571568382
Ну хоть что-то интересное произошло, а то матч скучным получился, несмотря на гол Крыльев Советов
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Asmo13
1571569445
Думаю Божович отхватит матча 2/3
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Garrincha58
1571569477
Анюков спецом получил чтобы матч с Зенитом пропустить
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пряник929
1571570008
Ох уж эти отморозки....
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латунный
1571573924
как достало это судейство почему судьи решают всё .тридаразы они
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eugen-han
1571575599
Анюков ударом снизу в живот уложил оренбуржца,который прыгнул почему-то на Комбарова...никакого удара ногой по сопернику не было,не надо здесь ля-ля панимашь.
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Ёжик в тумане
1571575742
Опять судьи решают всё!Должна быть сменяемость.Надо набрать новых и обучить как правильно судить.А этих продажных гнать поганой метлой!
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paracetamol
1571604737
А почему Мешкова не удалили? Все решения в пользу одной команды!
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