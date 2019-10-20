Божович, Федотов и Анюков получили красные карточки на последней минуте матча «Оренбург» – «Крылья Советов»

В матче 13-го тура РПЛ «Оренбург» принимал «Крылья Советов» (0:1).

На последней минуте встречи между игроками и тренерским штабом обеих команд возникла потасовка, связанная с возможной игрок рукой в собственной штрафной защитника «Крылья Советов» Никиты Чернова.

В результате конфликта с тренерских скамеек были удалены оба главных тренера – Владимир Федотов и Миодраг Божович. Кроме того, красную карточку за удар соперника по ноге получил защитник гостей Александр Анюков.

РПЛ. «Крылья Советов» одержали минимальную победу над «Оренбургом» и вышли на шестое место в таблице