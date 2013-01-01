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    Божович, Федотов и Анюков получили красные карточки на последней минуте матча «Оренбург» – «Крылья Советов»

    В матче 13-го тура РПЛ «Оренбург» принимал «Крылья Советов» (0:1).

    На последней минуте встречи между игроками и тренерским штабом обеих команд возникла потасовка, связанная с возможной игрок рукой в собственной штрафной защитника «Крылья Советов» Никиты Чернова.

    В результате конфликта с тренерских скамеек были удалены оба главных тренера – Владимир Федотов и Миодраг Божович. Кроме того, красную карточку за удар соперника по ноге получил защитник гостей Александр Анюков.

    РПЛ. «Крылья Советов» одержали минимальную победу над «Оренбургом» и вышли на шестое место в таблице

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:29
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2556

      пряник929 30 минут назад

      Ох уж эти отморозки....

      0
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      Рейтинг: +10961

      Garrincha58 39 минут назад

      Анюков спецом получил чтобы матч с Зенитом пропустить

      0
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      Рейтинг: +10

      Asmo13 40 минут назад

      Думаю Божович отхватит матча 2/3

      0
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      Рейтинг: +5160

      BRO_football 58 минут назад

      Ну хоть что-то интересное произошло, а то матч скучным получился, несмотря на гол Крыльев Советов

      2
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      Рейтинг: +103

      tushkanlz 1 час назад

      Во - битва! круче,чем за чемпионство...

      4
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