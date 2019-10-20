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РПЛ. «Крылья Советов» одержали минимальную победу над «Оренбургом» и вышли на шестое место в таблице

20 октября 2019, 13:25
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В матче 13-го тура РПЛ «Оренбург» принимал на своем поле «Крылья Советов». Гости одержали минимальную победу благодаря голу Пола Антона. Благодаря этому успеху «Крылья Советов» поднялись на шестое место в таблице, набрав 17 очков. «Оренбург» расположился на 12-й строчке – 14 баллов.

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Оренбург – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Антон, 18.

«Оренбург»: Климович, Малых, Шахов (Фамейе, 89), Радакович, Терехов, Аюпов, Рогич (Кулишев, 76), Мишкич, Чуканов, Деспотович, Алвеш.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Комбаров, Карпов, Чернов, Анюков, Зиньковский (Голенков, 83), Антон (Кабутов, 71), Мияйлович, Гацкан, Канунников, Соболев (Тимофеев, 90).

Предупреждения: Рогич, 45; Алвеш, 57; Аюпов, 90 – Каннуников, 27; Антон, 63; Рыжиков, 89.

Удаления: Федотов, 90 (главный тренер, не на поле) – Божович, 90 (главный тренер, не на поле); Анюков, 90.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Оренбург
Комментарии (3)
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tushkanlz
1571568143
"Крыльям" повезло больше.И Рыжиков - молодец! Хотя, штанга и перекладина были за "Оренбург"...Так что не известно,кому повезло..
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Sviro
1571568632
Игра знаковая!!! Наконец-то выиграли КрыСы! Урааааааааа! Внушает оптимизм!!! Всех болельщиков с праздником!
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