Федотов: «Матч «Сочи» с «Оренбургом» был договорным? Есть правоохранительные органы, идите и докажите»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал слухи о том, что матч 18-го тура РПЛ против «Оренбурга» (5:1) мог быть договорным.

– Многие восхищаются «Сочи» этой весной. Но есть и те, кто заподозрил неспортивный характер встречи с «Оренбургом»...

– (Смеется) Даже не хочется это обсуждать и читать таких критиков. Негативных откликов всегда хватает. Но мы не обращаем на это внимания. Могут писать все что угодно. Но вы спросите любого игрока и в «Оренбурге», и в «Сочи». Знаю, что президент соперника настраивал футболистов на то, что против нас – чуть ли не самый принципиальный матч.

Если захотеть, можно в принципе ко всему придраться. Написать, например, про «Урал», который проиграл «Зениту» – 1:7... Или из-за автогола в нашей игре с «Оренбургом» выдумывать какую-то подоплеку. Это просто несерьезно!

Сразу кричать, что кто-то не упирался и это договорной матч... Как так можно? Есть правоохранительные органы. Пожалуйста, идите и докажите. А голословно утверждать... На мой взгляд, за свои слова надо отвечать!

Голы в матче «Сочи» – «Оренбург» странные? Давайте разберем каждый