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  • Федотов: «Матч «Сочи» с «Оренбургом» был договорным? Есть правоохранительные органы, идите и докажите»

Федотов: «Матч «Сочи» с «Оренбургом» был договорным? Есть правоохранительные органы, идите и докажите»

25 марта 2020, 10:19
11

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал слухи о том, что матч 18-го тура РПЛ против «Оренбурга» (5:1) мог быть договорным.

– Многие восхищаются «Сочи» этой весной. Но есть и те, кто заподозрил неспортивный характер встречи с «Оренбургом»...

(Смеется) Даже не хочется это обсуждать и читать таких критиков. Негативных откликов всегда хватает. Но мы не обращаем на это внимания. Могут писать все что угодно. Но вы спросите любого игрока и в «Оренбурге», и в «Сочи». Знаю, что президент соперника настраивал футболистов на то, что против нас – чуть ли не самый принципиальный матч.

Если захотеть, можно в принципе ко всему придраться. Написать, например, про «Урал», который проиграл «Зениту» – 1:7... Или из-за автогола в нашей игре с «Оренбургом» выдумывать какую-то подоплеку. Это просто несерьезно!

Сразу кричать, что кто-то не упирался и это договорной матч... Как так можно? Есть правоохранительные органы. Пожалуйста, идите и докажите. А голословно утверждать... На мой взгляд, за свои слова надо отвечать!

Голы в матче «Сочи» – «Оренбург» странные? Давайте разберем каждый

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Оренбург Федотов Владимир Г.
Комментарии (11)
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zaichkin777@gmail.com
1585122111
100% договорняк. А правосудие тут не поможет. Оно продано.
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bset
1585123736
"Это все Аллах. А ты докажи, что не Аллах"
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ufos73
1585125846
(Смеемся) Да да конечно, мы верим вам и Газпозору! У нас самый чистый чемп!
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valkam72
1585127783
Конечно договорняк. Нужны же поставщики очков синиту в чемпе.
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MaxRnD
1585128936
А почему мы вдруг засуетились и начали комментировать так называемые "слухи" ? PS Актёр с вратаря Оренбурга в том матче, честно говоря, был никакущий. Действо на поле было шито не то что белыми нитками, оно было сшито белыми канатами !
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paracetamol
1585136489
Правильно, посылай всех нах....
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JTherry
1585136537
"...президент соперника настраивал футболистов на то, что против нас – чуть ли не самый принципиальный матч..." "самый принципиальный матч" у Оренбурга был против Спартака, а против Сочи чистейший договорняк... направлять комментаторов "слухов" в правоохранительные органы - самое "милое" занятие у "проколовшихся", все же понимают, что "органы" даже вмешиваться не будут в футбольные дела, им бы порядок обеспечить при "обнулении", все отстрочено белыми нитками по играм фарм-клубов зенита...
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ЮНик
1585137156
ООО "ФК Сочи". Владелец клуба Борис Ротенберг. "Кокорин нужен "Зениту"( главный тренер "Зенита" Семак). Но Кокорин оказался в "Сочи". "Не стоит подозревать, когда вполне уверен"(С.Е.Лец).
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Hektor 84
1585151563
Договорняк чистой воды. И крупный счет не зря. Перевес в один или даже два мяча смотрелся бы подозрительней. А во вторых надо же еще разницу забитых и пропущенных улучшать. Если дойдет до подсчета это не мало важный фактор.
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