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    Федотов: «Матч «Сочи» с «Оренбургом» был договорным? Есть правоохранительные органы, идите и докажите»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал слухи о том, что матч 18-го тура РПЛ против «Оренбурга» (5:1) мог быть договорным.

    – Многие восхищаются «Сочи» этой весной. Но есть и те, кто заподозрил неспортивный характер встречи с «Оренбургом»...

    (Смеется) Даже не хочется это обсуждать и читать таких критиков. Негативных откликов всегда хватает. Но мы не обращаем на это внимания. Могут писать все что угодно. Но вы спросите любого игрока и в «Оренбурге», и в «Сочи». Знаю, что президент соперника настраивал футболистов на то, что против нас – чуть ли не самый принципиальный матч.

    Если захотеть, можно в принципе ко всему придраться. Написать, например, про «Урал», который проиграл «Зениту» – 1:7... Или из-за автогола в нашей игре с «Оренбургом» выдумывать какую-то подоплеку. Это просто несерьезно!

    Сразу кричать, что кто-то не упирался и это договорной матч... Как так можно? Есть правоохранительные органы. Пожалуйста, идите и докажите. А голословно утверждать... На мой взгляд, за свои слова надо отвечать!

    Голы в матче «Сочи» – «Оренбург» странные? Давайте разберем каждый

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:19
    Комментарии4
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      Рейтинг: +13950

      bset 33 минуты назад

      "Это все Аллах. А ты докажи, что не Аллах"

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      Рейтинг: +5460

      Persona_non_Grata 38 минут назад

      А что у кого то кроме Литейного и его клонов ( аларма , бората .......) есть сомнения ? Ясно же что надо было вытаскивать Сочи из жопы .

      0
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      Рейтинг: +4199

      Литейный4 46 минут назад

      100 пудово честная победа. По подбору игроков Сочи на голову сильнее срамтака Это же не свиньи выигрывать с помощью судей. Сочи ещё попьёт кровушки всем, особенно хрякам. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +167

      zaichkin777@gmail.com 1 час назад

      100% договорняк. А правосудие тут не поможет. Оно продано.

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