Главный тренер «Сочи»: «Игру с «Тамбовом» можно перенести на резервный день. Но мы не настаиваем»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался относительно матча с «Тамбовом», который пришлось отменить из-за вспышки коронавируса в его команде.

— Что сейчас происходит в команде?

— Болезнь у ребят проходит бессимптомно. В связи с высочайшей загруженностью лаборатория выдала нам только сегодня утром результаты тестов. Девять оказались положительными. Мы сразу же уведомили об этом. Действуем по ситуации. Матч с «Тамбовом» не состоится.

— Можете остаться на карантине в Нижнем Новгороде?

— Не исключаем такого развития событий. Но все-таки надеемся аккуратненько вернуться домой и сдать тесты. Действуем в рамках регламента.

— «Сочи» засчитают поражение со счетом 0:3?

— Пока не знаю.

— Но ведь матч уже некуда перенести?

— Почему некуда? Можно сыграть в резервный день.

— Но футбольная общественность вам может припомнить ситуацию с «Ростовом». Вы тогда не пошли на перенос.

— Да. Об этом и речь. Поэтому мы и не настаиваем на переносе. Понимаем, что в такой ситуации может оказаться любой клуб. «Ростов», «Оренбург», теперь мы. Никто не жалеет «Оренбург», который в итоге вылетел.

— Где девять человек могли заболеть?

— Я домыслами не занимаюсь. Все было под контролем. Мы соблюдали социальную дистанцию, дезинфекцию. Чартерные рейсы и так далее. Не было клинических проявлений. Но сегодняшние тесты преподнесли нам вот такой сюрприз.