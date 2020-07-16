Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главный тренер «Сочи»: «Игру с «Тамбовом» можно перенести на резервный день. Но мы не настаиваем»

Главный тренер «Сочи»: «Игру с «Тамбовом» можно перенести на резервный день. Но мы не настаиваем»

16 июля 2020, 18:17
11

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался относительно матча с «Тамбовом», который пришлось отменить из-за вспышки коронавируса в его команде.

— Что сейчас происходит в команде?

— Болезнь у ребят проходит бессимптомно. В связи с высочайшей загруженностью лаборатория выдала нам только сегодня утром результаты тестов. Девять оказались положительными. Мы сразу же уведомили об этом. Действуем по ситуации. Матч с «Тамбовом» не состоится.

— Можете остаться на карантине в Нижнем Новгороде?

— Не исключаем такого развития событий. Но все-таки надеемся аккуратненько вернуться домой и сдать тесты. Действуем в рамках регламента.

— «Сочи» засчитают поражение со счетом 0:3?

— Пока не знаю.

— Но ведь матч уже некуда перенести?

— Почему некуда? Можно сыграть в резервный день.

— Но футбольная общественность вам может припомнить ситуацию с «Ростовом». Вы тогда не пошли на перенос.

— Да. Об этом и речь. Поэтому мы и не настаиваем на переносе. Понимаем, что в такой ситуации может оказаться любой клуб. «Ростов», «Оренбург», теперь мы. Никто не жалеет «Оренбург», который в итоге вылетел.

Где девять человек могли заболеть?

— Я домыслами не занимаюсь. Все было под контролем. Мы соблюдали социальную дистанцию, дезинфекцию. Чартерные рейсы и так далее. Не было клинических проявлений. Но сегодняшние тесты преподнесли нам вот такой сюрприз.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Тамбов Федотов Владимир Г.
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TAGANROG 161
1594913430
А какого же х.у.я. вы п.и.д.о.р.а.с.ы. не перенесли игру с Ростовом???
Ответить
Axe111
1594915696
Да как ты смеешь даже заикаться о переносе!!! Позорище!!!!!!
Ответить
кран
1594920268
Ответочка)
Ответить
Мага 13
1594920998
вообще наиболее справедливым было бы засчитать Сочи техническое поражение со счётом 10:1
Ответить
plehanov6
1594940508
Будьте же вы мужиками, отвечайте за базар! Вспомните свои слова, что играть надо по правилам! Бог не тимошка...
Ответить
Hektor 84
1594969748
Молодежкой играйте очконавты
Ответить
Январь 59
1594972702
Резервный день это только воскресенье. Могут привезти молодежку, могут провести независимый тест, и если очередной тест покажет минус, то тогда разбираться с теми кто проводил первый тест. Теперь слово за Тамбовом и за решением РПЛ.
Ответить
Главные новости
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
3
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
7
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
1
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
1
Все новости
Все новости
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
5
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
5
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
5
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
7
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
8
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
17
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
2
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+