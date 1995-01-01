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    Главный тренер «Сочи»: «Игру с «Тамбовом» можно перенести на резервный день. Но мы не настаиваем»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался относительно матча с «Тамбовом», который пришлось отменить из-за вспышки коронавируса в его команде.

    — Что сейчас происходит в команде?

    — Болезнь у ребят проходит бессимптомно. В связи с высочайшей загруженностью лаборатория выдала нам только сегодня утром результаты тестов. Девять оказались положительными. Мы сразу же уведомили об этом. Действуем по ситуации. Матч с «Тамбовом» не состоится.

    — Можете остаться на карантине в Нижнем Новгороде?

    — Не исключаем такого развития событий. Но все-таки надеемся аккуратненько вернуться домой и сдать тесты. Действуем в рамках регламента.

    — «Сочи» засчитают поражение со счетом 0:3?

    — Пока не знаю.

    — Но ведь матч уже некуда перенести?

    — Почему некуда? Можно сыграть в резервный день.

    — Но футбольная общественность вам может припомнить ситуацию с «Ростовом». Вы тогда не пошли на перенос.

    — Да. Об этом и речь. Поэтому мы и не настаиваем на переносе. Понимаем, что в такой ситуации может оказаться любой клуб. «Ростов», «Оренбург», теперь мы. Никто не жалеет «Оренбург», который в итоге вылетел.

    Где девять человек могли заболеть?

    — Я домыслами не занимаюсь. Все было под контролем. Мы соблюдали социальную дистанцию, дезинфекцию. Чартерные рейсы и так далее. Не было клинических проявлений. Но сегодняшние тесты преподнесли нам вот такой сюрприз.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:17
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2356

      Axe111 1 час назад

      Да как ты смеешь даже заикаться о переносе!!! Позорище!!!!!!

      4
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      Рейтинг: +166

      alarm_иг 1 час назад

      Лови технарь и нехрен настаивать на переносе.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4382

      Alekxei Z. 1 час назад

      Аккуратненько вернутся , это как ? С Иваном Сусаниным партизанскими тропами ?

      2
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      Рейтинг: +23114

      TAGANROG 161 1 час назад

      А какого же х.у.я. вы п.и.д.о.р.а.с.ы. не перенесли игру с Ростовом???

      5
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      ...
      Рейтинг: +1891

      baden69 > TAGANROG 161 59 минут назад

      Они знали, чем это может закончиться. Сейчас бы получили два технаря, за игру с Тамбовом сегодня и в воскресенье за перенесенную игру с Ростовом. И все бы сказали "Не повезло... или Сами виноваты..."

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