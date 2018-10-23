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    Какой вы футболист?

    Мостовой: «При Федуне от «Спартака» можно чего угодно ждать»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не удивлен отставкой Массимо Карреры с поста главного тренера команды. Исполнять обязанности главного тренера будет его помощник Рауль Рианчо.

    «Спартаку» при Леониде Федуне не привыкать к авральным отставкам. Мы помним, как Владимир Григорьевич Федотов после Александра Старкова назначался временно исполняющим обязанности, а после нескольких ярких матчей был утвержден главным тренером.

    Про Валерия Карпина говорили, что он не хочет быть тренером, а в итоге долго продержался на должности. Ну и самый свежий пример – это сам Каррера, по сути ехавший тренировать защитников, а в итоге из-за срыва переговоров с другими кандидатами утвердившийся во главе команды.

    Так что тут можно чего угодно ждать. Тем более готовой кандидатуры на место Массимо у «Спартака» сейчас явно нет», – считает Мостовой.

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    Источник: «Известия»

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    23.10.2018 07:58
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 23 октября 2018, 14:37

      Теперь конечно можно ждать что угодно ,только не хорошего тренера.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 23 октября 2018, 12:59

      Только навряд ли в хорошем плане))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 октября 2018, 10:49

      После Романцева 13-я смена тренера за 15 лет. Откуда будет стабильность и результаты ?...

      7
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    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 23 октября 2018, 10:18

      Венгера нужно брать если согласится.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > александр п 23 октября 2018, 13:16

      Да хоть Моуринью.)))
      Пока в Спартаке ОПГ "Ромашка" тренеров будут сливать.

      1
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 23 октября 2018, 08:25

      Почему Аликперов федуна не уволит. Видно , что Федун плохой руководитель.

      6
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > РМЗ 23 октября 2018, 08:41

      Ты что, думаешь все так просто, там все на связях и взаимооткатах держится...

      5
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad > РМЗ 23 октября 2018, 09:11

      Аликперов спонсор, а Федун владелец!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > OldenVad 23 октября 2018, 10:14

      Команда убыточная,кто деньги даёт тот и рулит.На Федуна просто записан Спартак.У нас же не только в футболе ничего не получается,ракеты уже разучились запускать.Воровать и уметь работать это разные вещи.

      2
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad > александр п 23 октября 2018, 11:45

      Дает деньги не только Аликперов. Есть еще куча спонсоров, а рулит Федун и совет директоров. Сорян, но тебя вообще не туда понесло.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > OldenVad 23 октября 2018, 12:12

      Деньги выделяются немалые,но видимо пилятся безбожно Поэтому рапиды и паоки нищие возят нас как хотят.Я об этом.

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      Рейтинг: +978

      РМЗ > OldenVad 25 октября 2018, 08:58

      Федун не владелец !!! Владельцы киты посолиднее . Типа Лавров

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