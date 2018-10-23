Мостовой: «При Федуне от «Спартака» можно чего угодно ждать»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не удивлен отставкой Массимо Карреры с поста главного тренера команды. Исполнять обязанности главного тренера будет его помощник Рауль Рианчо.

«Спартаку» при Леониде Федуне не привыкать к авральным отставкам. Мы помним, как Владимир Григорьевич Федотов после Александра Старкова назначался временно исполняющим обязанности, а после нескольких ярких матчей был утвержден главным тренером.

Про Валерия Карпина говорили, что он не хочет быть тренером, а в итоге долго продержался на должности. Ну и самый свежий пример – это сам Каррера, по сути ехавший тренировать защитников, а в итоге из-за срыва переговоров с другими кандидатами утвердившийся во главе команды.

Так что тут можно чего угодно ждать. Тем более готовой кандидатуры на место Массимо у «Спартака» сейчас явно нет», – считает Мостовой.

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