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    Александр Старков

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Петрович
    Фамилия Старков
    Гражданство Россия
    Дата рождения 26 июля 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Латвия 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.06.2017 Латвия 0 : 3 Португалия
    31.08.2017 Венгрия 3 : 1 Латвия
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