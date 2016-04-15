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  • Петраков: «Погребняку уже 32, но лучших качеств он не растерял»

Петраков: «Погребняку уже 32, но лучших качеств он не растерял»

15 апреля 2016, 07:55
5

Новый главный тренер «Томи» Валерий Петраков вспомнил о своей работе с нынешним форвардом «Динамо» Павлом Погребняком.

«Погребняк – особая история. Когда пришел в «Томь», у него были колоссальные психологические проблемы. В «Спартаке» парня убивали морально. Вся команда бегает, а Старков отправляет его тренироваться с вратарями! Погребняк был как загнанный зверь. Не верил в себя абсолютно. На сборах в каждом матче по три-четыре момента – не забивает. Стартует чемпионат, шесть туров позади – голов нет. Подходит со слезами на глазах: «Юрьич, больше не могу. Не ставьте меня…»

Я его успокаиваю: «Паш, выкини все из головы. Важно, что ты приносишь пользу, зарабатываешь пенальти. Играй на команду, ни о чем не думай. Другие забьют». А потом прорвало! 13 мячей завалил в том сезоне. Гол «Зениту» до сих пор в памяти. Навес в штрафную, защитники с двух сторон держат Пашку руками, майку на нем разрывают – а он все равно выпрыгивает и вколачивает головой!

Сердце кровью обливается, когда смотрю на него в «Динамо». Не скажу, что я – великий тренер. Но для меня очевидно, что Пашку неправильно используют. Он игрок первой линии. Под него должна быть заточена фланговая игра. Стихия Погребняка – навесы, прострелы, борьба за мяч. Вот тогда будет забивать. Да, ему уже 32, но лучших качеств не растерял», – считает Петраков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Томь Динамо Спартак Зенит Погребняк Павел Петраков Валерий Старков Александр
Комментарии (5)
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40Zver40
1460704914
Дело говорит в Динамо должны задуматься над этим!
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Tri
1460708553
И чего ему в Англии не игралось? Накой сдалось ему это динамо?
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Pourport
1460714456
Он третий матч не могет с метра в пустые ворота попасть!Валера,неожидал!
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Недовольный
1460729437
как можно потерять то,чего не было?
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андрей андреев
1460738865
Алкаш же..
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