Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Россия. Премьер-лига 2006 Россия. Кубок 2005/2006 Россия. Премьер-лига 2005 Россия. Премьер-лига 2004