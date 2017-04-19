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    Сборную Латвии в третий раз возглавил Старков

    Бывший тренер «Спартака» Александр Старков снова будет работать в сборной Латвии, сообщает официальный сайт Латвийской федерации футбола. После поражения в товарищеском матче против команды Грузии (0:5) подал в отставку предыдущий тренер команды Марьян Пахарь.

    Старков уже дважды тренировал сборную Латвии. Он выводил ее на Евро-2004, что является главным достижением в истории национальной команды. Затем Старков руководил сборной с 2007 по 2013 год.

    В отборочном турнире на чемпионат мира в России сборная Латвии занимает предпоследнее место в группе В.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.04.2017 13:40
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