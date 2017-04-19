Сборную Латвии в третий раз возглавил Старков

Бывший тренер «Спартака» Александр Старков снова будет работать в сборной Латвии, сообщает официальный сайт Латвийской федерации футбола. После поражения в товарищеском матче против команды Грузии (0:5) подал в отставку предыдущий тренер команды Марьян Пахарь.

Старков уже дважды тренировал сборную Латвии. Он выводил ее на Евро-2004, что является главным достижением в истории национальной команды. Затем Старков руководил сборной с 2007 по 2013 год.

В отборочном турнире на чемпионат мира в России сборная Латвии занимает предпоследнее место в группе В.