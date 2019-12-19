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    Федотов: «Оренбург – это устоявшийся бренд, который развивается и будет еще расти»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о своей бывшей команде – «Оренбурге».

    «Оренбург» – это устоявшийся бренд, который гармонично развивается и будет еще расти. Ясно, бывают сложности, иногда не все идет гладко, но команда узнаваемая. У клуба есть своя история. Более того, часть меня, моего сердца навсегда останется в «Оренбурге». Отдельно хочу сказать про болельщиков. Я им очень благодарен, и они точно заслуживают того, чтобы в городе была хорошая команда Премьер-лиги», – сказал Федотов.

    • Федотов возглавлял «Оренбург» с августа 2017 года по декабрь 2019-го.
    • Под его руководством команда стала чемпионом ФНЛ в сезоне-2017/18, а в следующем сезоне заняла седьмое место в РПЛ.
    • В декабре этого года он перешел в «Сочи».

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1745

      Axe111 14 минут назад

      Бренд)))))) может скорее бред!?!?!?!

      0
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      Рейтинг: +6423

      mihail200606 50 минут назад

      Прям бренд уже..

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