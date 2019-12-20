Федотов: «Оренбург – это устоявшийся бренд, который развивается и будет еще расти»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о своей бывшей команде – «Оренбурге».

«Оренбург» – это устоявшийся бренд, который гармонично развивается и будет еще расти. Ясно, бывают сложности, иногда не все идет гладко, но команда узнаваемая. У клуба есть своя история. Более того, часть меня, моего сердца навсегда останется в «Оренбурге». Отдельно хочу сказать про болельщиков. Я им очень благодарен, и они точно заслуживают того, чтобы в городе была хорошая команда Премьер-лиги», – сказал Федотов.