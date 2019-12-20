Федотов: «Оренбург – это устоявшийся бренд, который развивается и будет еще расти»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о своей бывшей команде – «Оренбурге».
«Оренбург» – это устоявшийся бренд, который гармонично развивается и будет еще расти. Ясно, бывают сложности, иногда не все идет гладко, но команда узнаваемая. У клуба есть своя история. Более того, часть меня, моего сердца навсегда останется в «Оренбурге». Отдельно хочу сказать про болельщиков. Я им очень благодарен, и они точно заслуживают того, чтобы в городе была хорошая команда Премьер-лиги», – сказал Федотов.
- Федотов возглавлял «Оренбург» с августа 2017 года по декабрь 2019-го.
- Под его руководством команда стала чемпионом ФНЛ в сезоне-2017/18, а в следующем сезоне заняла седьмое место в РПЛ.
- В декабре этого года он перешел в «Сочи».
Источник: «Р-Спорт»