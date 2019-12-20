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  • Федотов: «Оренбург – это устоявшийся бренд, который развивается и будет еще расти»

Федотов: «Оренбург – это устоявшийся бренд, который развивается и будет еще расти»

20 декабря 2019, 08:41
2

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о своей бывшей команде – «Оренбурге».

«Оренбург» – это устоявшийся бренд, который гармонично развивается и будет еще расти. Ясно, бывают сложности, иногда не все идет гладко, но команда узнаваемая. У клуба есть своя история. Более того, часть меня, моего сердца навсегда останется в «Оренбурге». Отдельно хочу сказать про болельщиков. Я им очень благодарен, и они точно заслуживают того, чтобы в городе была хорошая команда Премьер-лиги», – сказал Федотов.

  • Федотов возглавлял «Оренбург» с августа 2017 года по декабрь 2019-го.
  • Под его руководством команда стала чемпионом ФНЛ в сезоне-2017/18, а в следующем сезоне заняла седьмое место в РПЛ.
  • В декабре этого года он перешел в «Сочи».

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Оренбург Федотов Владимир Г.
Комментарии (2)
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mihail200606
1576822256
Прям бренд уже..
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Axe111
1576824391
Бренд)))))) может скорее бред!?!?!?!
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