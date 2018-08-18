Главный тренер «Оренбурга»: «Фролов – герой, мы его ценим и любим»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов высоко оценил игру вратаря команды Евгения Фролова в матче с «Анжи» (3:1).

Голкипер отбил второй пенальти в четырех турах чемпионата России.

«Чем кормим Фролова, который берет второй пенальти подряд? Кормим его капустой, помидорами, огурцами. Он на самом деле не ест мясных блюд и поэтому такой легкий, прыгучий. Мы его, конечно, очень ценим и любим, он просто герой. Это ключевой момент, когда он взял этот очень тяжелый удар», — сказал Федотов.

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