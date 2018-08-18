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    Главный тренер «Оренбурга»: «Фролов – герой, мы его ценим и любим»

    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов высоко оценил игру вратаря команды Евгения Фролова в матче с «Анжи» (3:1).

    Голкипер отбил второй пенальти в четырех турах чемпионата России.

    «Чем кормим Фролова, который берет второй пенальти подряд? Кормим его капустой, помидорами, огурцами. Он на самом деле не ест мясных блюд и поэтому такой легкий, прыгучий. Мы его, конечно, очень ценим и любим, он просто герой. Это ключевой момент, когда он взял этот очень тяжелый удар», — сказал Федотов.

    Один из лучших вратарей РПЛ, о котором вы ничего не знаете

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2018 08:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 10:54

      Видимо опыт к нему уже пришел.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 18 августа 2018, 15:37

      Хороший вратарь. Лишь бы не зазвездился

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 18 августа 2018, 11:17

      Восхищает новичок Оренбург! И Фролов молодец! Успехов!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 августа 2018, 09:13

      Похоже парень поймал кураж как Довбня в прошлом году в "СКА- Хабаровск", особенно в играх со "Спартаком". Удача и кураж для вратаря не менее важны , как и мастерство.

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