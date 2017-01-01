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    Маммана хотел покончить жизнь самоубийством после смерти родителей

    Бывший защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал о попытке суицида.

    «Тот, кто терял родителей, знает, как это тяжело. Я хотел покончить с собой, пошел на вокзал и пытался прыгнуть под поезд, но кто-то схватил меня за воротник футболки и ударил об стену.

    Незнакомец отругал меня. Не знаю, кто этот человек, но я благодарю его от всего сердца. Сейчас у меня есть семья, дети. Мои родители не хотели бы такого конца для меня», – рассказал аргентинец.

    • Маммана потерял обоих родителей, когда ему было 15 лет.
    • Сегодня «Зенит» расторг с ним контракт.
    • 25-летний футболист продолжит карьеру в «Ривер Плейт».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ole

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12138

      Barmaleushka 3 минуты назад

      Странно что не видно "острот" по этому поводу , представителей "всенароднолюбимого свинарника" .

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