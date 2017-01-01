Маммана хотел покончить жизнь самоубийством после смерти родителей

Бывший защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал о попытке суицида.

«Тот, кто терял родителей, знает, как это тяжело. Я хотел покончить с собой, пошел на вокзал и пытался прыгнуть под поезд, но кто-то схватил меня за воротник футболки и ударил об стену.

Незнакомец отругал меня. Не знаю, кто этот человек, но я благодарю его от всего сердца. Сейчас у меня есть семья, дети. Мои родители не хотели бы такого конца для меня», – рассказал аргентинец.