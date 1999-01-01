Маммана близок к возвращению в «Ривер Плейт»

Центральный защитник «Сочи» Эмануэль Маммана, вероятно, вернется в Аргентину в 2022 году.

25-летний футболист, права на которого принадлежат «Зениту», уже согласовал переход в «Ривер Плейт».

Аргентинец попытается договориться о расторжении контракта с клубом РПЛ уже зимой. Если ему это не удастся, то игрок уйдет летом в качестве свободного агента.