Маммана близок к возвращению в «Ривер Плейт»

На шабашке был 3,5 года.
Россия будет снится.
Быстрее домой.
Центральный защитник «Сочи» Эмануэль Маммана, вероятно, вернется в Аргентину в 2022 году.
25-летний футболист, права на которого принадлежат «Зениту», уже согласовал переход в «Ривер Плейт».
Аргентинец попытается договориться о расторжении контракта с клубом РПЛ уже зимой. Если ему это не удастся, то игрок уйдет летом в качестве свободного агента.
- Летом 2017 года «Зенит» купил Мамману за 16 миллионов евро.
- Он – воспитанник «Ривер Плейт».