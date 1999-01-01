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    Маммана близок к возвращению в «Ривер Плейт»

    Центральный защитник «Сочи» Эмануэль Маммана, вероятно, вернется в Аргентину в 2022 году.

    25-летний футболист, права на которого принадлежат «Зениту», уже согласовал переход в «Ривер Плейт».

    Аргентинец попытается договориться о расторжении контракта с клубом РПЛ уже зимой. Если ему это не удастся, то игрок уйдет летом в качестве свободного агента.

    • Летом 2017 года «Зенит» купил Мамману за 16 миллионов евро.
    • Он – воспитанник «Ривер Плейт».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: TyC Sports

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8970

      Alekxei Z. 21 минуту назад

      На шабашке был 3,5 года.
      Россия будет снится.
      Быстрее домой.

      0
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      Рейтинг: +275

      Chehofff 58 минут назад

      Отпустите Мамману к мамане на родину! =)))

      0
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      Рейтинг: +145

      Болотные 1 час назад

      16 миллионов народных денег за неликвид. В духе бомжарни...

      1
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      Рейтинг: +175

      КУКУШКА > Болотные 1 час назад

      Для них это фантики,а не бабло,они их не считают)) А все ровно скажут,что на Мамане наварили 20 лям)))

      1
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      Рейтинг: +175

      КУКУШКА 2 часа назад

      Не че зенит еще балласта накупит сочи и НН.

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