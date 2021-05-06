Игроки «Сочи» Маммана и Попов пропустят остаток сезона

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов сообщил, что текущий сезон досрочно завершен для защитника Эмануэля Мамманы и Ивелина Попова.

«Попов уехал, ему сделали операцию – почистили мениск. В этом сезоне мы его в игре не увидим. У него будет время подготовиться к новому сезону и влиться в стартовый состав.

Маммана был в Испании, у него также был рецидив по поводу мениска. Он перенес профилактическую операцию, проходит курс реабилитации, и в этом сезоне его не увидим. К тому же, у него заканчивается аренда», – сказал Федотов.