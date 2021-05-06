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    Игроки «Сочи» Маммана и Попов пропустят остаток сезона

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов сообщил, что текущий сезон досрочно завершен для защитника Эмануэля Мамманы и Ивелина Попова.

    «Попов уехал, ему сделали операцию – почистили мениск. В этом сезоне мы его в игре не увидим. У него будет время подготовиться к новому сезону и влиться в стартовый состав.

    Маммана был в Испании, у него также был рецидив по поводу мениска. Он перенес профилактическую операцию, проходит курс реабилитации, и в этом сезоне его не увидим. К тому же, у него заканчивается аренда», – сказал Федотов.

    • По итогам 28 туров «Сочи» занимает пятое место в таблице РПЛ.
    • Команде осталось сыграть с «Ротором» и «Химками».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4624

      Давид59 1 час назад

      Вернётся в Зенит? Думаю продадут. Человек больше лечится, чем играет.

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