Заболотные, Маммана, Нобоа выйдут с первых минут у «Сочи» на матч с «Зенитом»; Малком, Азмун, Дзюба – в основе гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ между «Сочи» и «Зенитом».
«Сочи»: Н. Заболотный, Терехов, Заика, Маммана, Прохин, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный.
Запасные: Адамов, Маргасов, Набиуллин, Пруцев, Барсов, Руденко, Варданян, Дуганджич.
«Зенит»: Лунeв, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун, Малком.
Запасные: Кержаков, Одоевский, Круговой, Хотулeв, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дриусси, Шамкин.
- Матч пройдет на стадионе «Фишт».
- Начало – в 16:30 мск.
Источник: РПЛ