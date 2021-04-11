Заболотные, Маммана, Нобоа выйдут с первых минут у «Сочи» на матч с «Зенитом»; Малком, Азмун, Дзюба – в основе гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ между «Сочи» и «Зенитом».

«Сочи»: Н. Заболотный, Терехов, Заика, Маммана, Прохин, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный.

Запасные: Адамов, Маргасов, Набиуллин, Пруцев, Барсов, Руденко, Варданян, Дуганджич.

«Зенит»: Лунeв, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун, Малком.

Запасные: Кержаков, Одоевский, Круговой, Хотулeв, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дриусси, Шамкин.