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    Заболотные, Маммана, Нобоа выйдут с первых минут у «Сочи» на матч с «Зенитом»; Малком, Азмун, Дзюба – в основе гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ между «Сочи» и «Зенитом».

    «Сочи»: Н. Заболотный, Терехов, Заика, Маммана, Прохин, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный.

    Запасные: Адамов, Маргасов, Набиуллин, Пруцев, Барсов, Руденко, Варданян, Дуганджич.

    «Зенит»: Лунeв, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун, Малком.

    Запасные: Кержаков, Одоевский, Круговой, Хотулeв, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дриусси, Шамкин.

    Матч начнется в 16:30 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 15:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +112

      вальтер79 6 минут назад

      боевой состав у Зенита

      0
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      Рейтинг: +2940

      Fusballer 11 минут назад

      Интересно - противостояние двух супер-нападающих.

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