Маммана прошел медосмотр в «Ривер Плейте». Он подпишет контракт по схеме «1+1»

Бывший защитник «Зенита» Эмануэль Маммана прошел медосмотр для «Ривер Плейт». Он подпишет контракт с аргентинским клубом на один год с возможностью продления еще на сезон.

«Я очень рад и счастлив, что у меня появилась такая возможность. Возвращение домой – это очень приятно. Я приложил много усилий, чтобы вернуться», – сказал Маммана.

По информации Ole, сегодня аргентинец должен отправиться вместе с командой на предсезонный сбор.

Маммана – воспитанник «Ривер Плейт».

Он уехал в Европу в 2016 году.

На прошлой неделе «Зенит» расторг контракт с аргентинцем.

Маммана – после ухода из «Зенита»: «Главное – играть там, где я счастлив. Деньги уже не так важны»