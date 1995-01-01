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    Маммана прошел медосмотр в «Ривер Плейте». Он подпишет контракт по схеме «1+1»

    Бывший защитник «Зенита» Эмануэль Маммана прошел медосмотр для «Ривер Плейт». Он подпишет контракт с аргентинским клубом на один год с возможностью продления еще на сезон.

    «Я очень рад и счастлив, что у меня появилась такая возможность. Возвращение домой – это очень приятно. Я приложил много усилий, чтобы вернуться», – сказал Маммана.

    По информации Ole, сегодня аргентинец должен отправиться вместе с командой на предсезонный сбор.

    • Маммана – воспитанник «Ривер Плейт».
    • Он уехал в Европу в 2016 году.
    • На прошлой неделе «Зенит» расторг контракт с аргентинцем.

    Маммана – после ухода из «Зенита»: «Главное – играть там, где я счастлив. Деньги уже не так важны»

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    Источник: Ole

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