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    Маргасов, Маммана, Антон Заболотный – в основе «Сочи»; Николич выпустил Лысцова, Куликова, Камано

    Стали известны стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом».

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля, Маммана, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Пруцев, Заболотный, Жоаозиньо.

    «Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Лысцов, Рыбус, Мурилу, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Смолов, Эдер, Камано.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на сочинском «Фиште», которая начнется в 19:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер РПЛ

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    Сегодня, 18:08
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1712

      PAREVG. 49 минут назад

      Николич, идиот. выпустил в атаку абсолютно бесполезную троицу - Федю, Эдера, Камано.

      0
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      Рейтинг: +58

      вальтер 79 1 час назад

      ну что будет ничейка ждемс

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