Маргасов, Маммана, Антон Заболотный – в основе «Сочи»; Николич выпустил Лысцова, Куликова, Камано

Стали известны стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом».

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля, Маммана, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Пруцев, Заболотный, Жоаозиньо.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Лысцов, Рыбус, Мурилу, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Смолов, Эдер, Камано.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на сочинском «Фиште», которая начнется в 19:00 по Москве.