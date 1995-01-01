Маргасов, Маммана, Антон Заболотный – в основе «Сочи»; Николич выпустил Лысцова, Куликова, Камано

Николич, идиот. выпустил в атаку абсолютно бесполезную троицу - Федю, Эдера, Камано.
Стали известны стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом».
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля, Маммана, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Пруцев, Заболотный, Жоаозиньо.
«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Лысцов, Рыбус, Мурилу, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Смолов, Эдер, Камано.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на сочинском «Фиште», которая начнется в 19:00 по Москве.