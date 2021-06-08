Bobsoccer: Маммана, Жирков и Крапухин уйдут из «Зенита» этим летом

Стало известно, кто покинет «Зенит» в летнее трансферное окно.
По информации Bobsoccer, клуб из Санкт-Петербурга не станет продлевать контракты с защитником Юрием Жирковым и нападающим Станиславом Крапухиным.
С большой долей вероятности летом из «Зенита» уйдет защитник Эмануэль Маммана. При этом, он начнет подготовку к новому сезону вместе с петербургским клубом.
- Жирков может закончить карьеру после Евро-2020.
- Маммана в минувшем сезоне играл в аренде за «Сочи».
- Крапухин – воспитанник «Зенита».
Источник: Bobsoccer