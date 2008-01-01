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    Bobsoccer: Маммана, Жирков и Крапухин уйдут из «Зенита» этим летом

    Стало известно, кто покинет «Зенит» в летнее трансферное окно.

    По информации Bobsoccer, клуб из Санкт-Петербурга не станет продлевать контракты с защитником Юрием Жирковым и нападающим Станиславом Крапухиным.

    С большой долей вероятности летом из «Зенита» уйдет защитник Эмануэль Маммана. При этом, он начнет подготовку к новому сезону вместе с петербургским клубом.

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    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 10:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11110

      paracetamol 1 час назад

      Крапухина если оставить, лучше Зюбы будет.

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      Рейтинг: +7426

      житель СПб 2 часа назад

      Да ладно! Жирков еще может поиграть - у нас же в России пенсия с 65 лет...

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