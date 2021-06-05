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    Жирков сообщил фанату, что закончит карьеру после Евро-2020

    Футболист сборной России и «Зенита» Юрий Жирков закончит игровую карьеру после Евро-2020. Об этом он сообщил болельщику.

    «Жирков сказал мне, что сейчас доигрывает и заканчивает, все. Он доигрывает Евро-2020 и заканчивает карьеру. Сказал, что доигрывает в сборной и его больше нигде не будет», – сообщил болельщик, который просил у Жиркова майку.

    • Профессиональную карьеру игрок начал в 2001 году.
    • В сборной Жирков дебютировал в 2005 году.
    • В Европе он выступал за «Челси» (2009-2011 годы).

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    05.06.2021 21:35
    Комментарии10
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      Рейтинг: +86133

      zigbert 6 июня, 14:47

      Об этом он сообщил болельщику.
      Да Юра еще поиграет. Надо доверять официальным источникам.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22679

      Боцман59rus 5 июня, 23:15

      Надеюсь вместе с чабаном.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +176

      I'll be back > Боцман59rus 5 июня, 23:47

      Чабана после Евро "Обнулят"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      I'll be back 5 июня, 23:02

      Болельщик- "Юра, дай майку".
      Жирков- " Задолбали просильщики,
      Доигрываю Евро-2020 и заканчиваю карьеру. Доигрываю в сборной, и меня больше нигде не будет»,

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1842

      Semushkin Roman Valerievi 5 июня, 22:56

      Мент которого в Турции осудили на 2000 с лишним лет, весь срок отмотает, а Юра по-прежнему будет иметь контракт на руках.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +174

      Shamil79 5 июня, 22:08

      пока нет другого левого крайнего уходить нельзя

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3265

      Бомбардиръ 5 июня, 22:03

      Ну да. Сегодня Жирков выглядел лет на 50.

      2
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      Рейтинг: +4586

      Fusballer > Бомбардиръ 5 июня, 22:12

      А Дзюба лет на 45.

      3
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      Рейтинг: +3178

      neim > Fusballer 6 июня, 00:32

      А вся наша сборная лет на триста ))).

      1
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      Рейтинг: +10757

      Hektor 84 > neim 6 июня, 06:07

      Отсоси у тракториста)))

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