Жирков сообщил фанату, что закончит карьеру после Евро-2020

Футболист сборной России и «Зенита» Юрий Жирков закончит игровую карьеру после Евро-2020. Об этом он сообщил болельщику.
«Жирков сказал мне, что сейчас доигрывает и заканчивает, все. Он доигрывает Евро-2020 и заканчивает карьеру. Сказал, что доигрывает в сборной и его больше нигде не будет», – сообщил болельщик, который просил у Жиркова майку.
- Профессиональную карьеру игрок начал в 2001 году.
- В сборной Жирков дебютировал в 2005 году.
- В Европе он выступал за «Челси» (2009-2011 годы).
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова