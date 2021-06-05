Жирков сообщил фанату, что закончит карьеру после Евро-2020

Футболист сборной России и «Зенита» Юрий Жирков закончит игровую карьеру после Евро-2020. Об этом он сообщил болельщику.

«Жирков сказал мне, что сейчас доигрывает и заканчивает, все. Он доигрывает Евро-2020 и заканчивает карьеру. Сказал, что доигрывает в сборной и его больше нигде не будет», – сообщил болельщик, который просил у Жиркова майку.