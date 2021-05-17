Агент Мамманы: «Эмануэль любит Россию и возвращается в «Зенит»

Эрнан Регера, агент защитника «Сочи» Эмануэля Мамманы, рассказал, что аргентинец вернется в «Зенит» из аренды этим летом.
«Эмануэль получил повреждение, сейчас он в Аргентине, чувствует себя хорошо. Что касается будущего, то он любит Россию и возвращается в «Зенит», – сказал Регера.
- Маммана пропустил концовку этого сезона РПЛ из-за травмы.
- «Зенит» отдал футболиста в аренду в августе 2020 года.
- В составе «Сочи» Маммана сделал 1 ассист в 18 матчах.
- «Зенит» купил аргентинца у «Лиона» в 2017 году за 16 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»