Агент Мамманы: «Эмануэль любит Россию и возвращается в «Зенит»

Эрнан Регера, агент защитника «Сочи» Эмануэля Мамманы, рассказал, что аргентинец вернется в «Зенит» из аренды этим летом.

«Эмануэль получил повреждение, сейчас он в Аргентине, чувствует себя хорошо. Что касается будущего, то он любит Россию и возвращается в «Зенит», – сказал Регера.