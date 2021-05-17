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  • Агент Мамманы: «Эмануэль любит Россию и возвращается в «Зенит»

Агент Мамманы: «Эмануэль любит Россию и возвращается в «Зенит»

17 мая 2021, 15:19
7

Эрнан Регера, агент защитника «Сочи» Эмануэля Мамманы, рассказал, что аргентинец вернется в «Зенит» из аренды этим летом.

«Эмануэль получил повреждение, сейчас он в Аргентине, чувствует себя хорошо. Что касается будущего, то он любит Россию и возвращается в «Зенит», – сказал Регера.

  • Маммана пропустил концовку этого сезона РПЛ из-за травмы.
  • «Зенит» отдал футболиста в аренду в августе 2020 года.
  • В составе «Сочи» Маммана сделал 1 ассист в 18 матчах.
  • «Зенит» купил аргентинца у «Лиона» в 2017 году за 16 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Маммана Эмануэль
Комментарии (7)
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Fusballer
1621254233
Хорошо любить Россию, особенно когда тебе за это платят))))
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Алехсбургер.
1621255197
первая мысль.. Сильвия Кристель не умерла и едет в Зенит..) Тёма,спокойно!!Это провокация.))
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FС Spаrtак
1621257867
че то мамаша видно даже сочи не нужна вот это бревно видимо
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Давид59
1621261509
Да уж. На 16 лимонов он явно не тянет. Максимум 6
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paracetamol
1621262594
Маммана любит российские бабки, поэтому пусть возвращается в Сочи.
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житель СПб
1621265066
Россию любит - или деньги? Неискренность...
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