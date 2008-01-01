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    Агент Мамманы: «Эмануэль любит Россию и возвращается в «Зенит»

    Эрнан Регера, агент защитника «Сочи» Эмануэля Мамманы, рассказал, что аргентинец вернется в «Зенит» из аренды этим летом.

    «Эмануэль получил повреждение, сейчас он в Аргентине, чувствует себя хорошо. Что касается будущего, то он любит Россию и возвращается в «Зенит», – сказал Регера.

    • Маммана пропустил концовку этого сезона РПЛ из-за травмы.
    • «Зенит» отдал футболиста в аренду в августе 2020 года.
    • В составе «Сочи» Маммана сделал 1 ассист в 18 матчах.
    • «Зенит» купил аргентинца у «Лиона» в 2017 году за 16 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2290

      Алехсбургер. 39 минут назад

      первая мысль..
      Сильвия Кристель не умерла и едет в Зенит..)

      Тёма,спокойно!!Это провокация.))

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      Рейтинг: +3978

      Fusballer > Алехсбургер. 26 минут назад

      Тоже мелькнула такая мысль)))

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      Рейтинг: +3978

      Fusballer 55 минут назад

      Хорошо любить Россию, особенно когда тебе за это платят))))

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