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    Маммана хочет вернуться в «Зенит»

    Центральный защитник «Сочи» Эмануэль Маммана объявил о желании играть за «Зенит».

    • Петербургский клуб отдал футболиста в аренду в августе 2020 года.
    • Контракт аргентинца с «Зенитом» рассчитан до конца следующего сезона.
    • В составе «Сочи» Маммана сделал один ассист в 16 матчах.

    – Хочешь отработать контракт с «Зенитом» до конца?

    – Мне бы хотелось вернуть свои позиции в «Зените». Команда доминирует в российском футболе, поэтому хочу вернуться и отработать свой контракт полностью.

    – «Зенит» не инициировал переговоры о продлении?

    – Нет, такого разговора еще не было. Возможно, это произойдет после окончания сезона. Нужно, чтобы тренер «Зенита» посмотрел на мою готовность, оценил ее и принял решение вернуть меня или отказаться.

    – Дриусси не скрывает, что хочет вернуться в «Ривер Плейт». А ты?

    – Это очень милые воспоминания, я пробыл там с 8 до 18 лет. Это была бы красивая история. Надеюсь, что однажды такой шанс представится.

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    Источник: «Матч ТВ»

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