Агент Мамманы: «Допускаю, что Эмануэль может уйти из «Зенита»

Эрнан Регера, агент защитника «Зенита» Эмануэля Мамманы, дал комментарий по поводу будущего своего клиента.

Ранее стало известно, что аргентинец готовится к новому сезону на сборе «Зенита-2» в Железноводске.

«Мы обсуждаем будущее Эмануэля с «Зенитом», чтобы найти лучший вариант. Допускаю, что Маммана может перейти в другой клуб.

Из российских клубов по поводу игрока еще никто не обращался», – сказал агент.