Агент Мамманы: «Допускаю, что Эмануэль может уйти из «Зенита»

Эрнан Регера, агент защитника «Зенита» Эмануэля Мамманы, дал комментарий по поводу будущего своего клиента.
Ранее стало известно, что аргентинец готовится к новому сезону на сборе «Зенита-2» в Железноводске.
«Мы обсуждаем будущее Эмануэля с «Зенитом», чтобы найти лучший вариант. Допускаю, что Маммана может перейти в другой клуб.
Из российских клубов по поводу игрока еще никто не обращался», – сказал агент.
- Прошлый сезон Маммана провел в «Сочи» на правах аренды.
- Летом 2017 года «Зенит» купил его за 16 миллионов евро.
- Контракт игрока с клубом истекает в июне 2022 года.
Источник: Sport24