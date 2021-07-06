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    Агент Мамманы: «Допускаю, что Эмануэль может уйти из «Зенита»

    Эрнан Регера, агент защитника «Зенита» Эмануэля Мамманы, дал комментарий по поводу будущего своего клиента.

    Ранее стало известно, что аргентинец готовится к новому сезону на сборе «Зенита-2» в Железноводске.

    «Мы обсуждаем будущее Эмануэля с «Зенитом», чтобы найти лучший вариант. Допускаю, что Маммана может перейти в другой клуб.

    Из российских клубов по поводу игрока еще никто не обращался», – сказал агент.

    • Прошлый сезон Маммана провел в «Сочи» на правах аренды.
    • Летом 2017 года «Зенит» купил его за 16 миллионов евро.
    • Контракт игрока с клубом истекает в июне 2022 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +13434

      Garrincha58 5 минут назад

      за четыре года сыграл хоть 15 матчей за Зенит??? думаю нет а эти 16 млн. евро как бы пригодились в детских футбольных школах вот вам и весь расклад

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      Рейтинг: +5147

      Fusballer 49 минут назад

      Уже ушёл в Зенит-2.

      0
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      Рейтинг: +11517

      paracetamol 53 минуты назад

      Да прусть валит, кому нужен вечно травмированный?

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