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  • Агент Мамманы: «Допускаю, что Эмануэль может уйти из «Зенита»

Агент Мамманы: «Допускаю, что Эмануэль может уйти из «Зенита»

6 июля 2021, 18:42
3

Эрнан Регера, агент защитника «Зенита» Эмануэля Мамманы, дал комментарий по поводу будущего своего клиента.

Ранее стало известно, что аргентинец готовится к новому сезону на сборе «Зенита-2» в Железноводске.

«Мы обсуждаем будущее Эмануэля с «Зенитом», чтобы найти лучший вариант. Допускаю, что Маммана может перейти в другой клуб.

Из российских клубов по поводу игрока еще никто не обращался», – сказал агент.

  • Прошлый сезон Маммана провел в «Сочи» на правах аренды.
  • Летом 2017 года «Зенит» купил его за 16 миллионов евро.
  • Контракт игрока с клубом истекает в июне 2022 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Маммана Эмануэль
Комментарии (3)
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paracetamol
1625588292
Да прусть валит, кому нужен вечно травмированный?
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Fusballer
1625588540
Уже ушёл в Зенит-2.
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Garrincha58
1625591201
за четыре года сыграл хоть 15 матчей за Зенит??? думаю нет а эти 16 млн. евро как бы пригодились в детских футбольных школах вот вам и весь расклад
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