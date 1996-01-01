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    Маммана: «Вторые кресты подряд – это тяжелый удар. Но коленка пройдет, а душевные боли – никогда»

    Защитник «Сочи» Эмануэль Маммана рассказал о том, как справился с второй подряд травмой крестообразных связок.

    «Это случается постоянно и везде. Люди рвут связки на ровном месте, достаточно одной неудачной опоры на газон.

    Да, в России холодно, из-за этого поля становятся жесткими, но я не считаю, что в этом виновато конкретное поле и тем более ваш чемпионат. Это специфика футбола в целом – как очень травмоопасного вида спорта.

    Вторые кресты подряд – это тяжелый удар. Но поверь, есть вещи пострашнее, и я ними сталкивался, когда умерли мои родители. Коленка пройдет, а душевные боли – никогда. Такую установку я себе и поставил: физическая боль – это временная история.

    Когда мне становилось плохо, то просто вспоминал про эмоциональные потрясения, которые испытывал раньше. Это помогло мне нормально справиться», – сказал Маммана.

    • «Зенит» отдал футболиста в аренду в «Сочи» в августе 2020 года.
    • Контракт аргентинца с «Зенитом» рассчитан до конца следующего сезона.
    • В составе «Сочи» Маммана сделал один ассист в 16 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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