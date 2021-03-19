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  • Маммана: «Вторые кресты подряд – это тяжелый удар. Но коленка пройдет, а душевные боли – никогда»

Маммана: «Вторые кресты подряд – это тяжелый удар. Но коленка пройдет, а душевные боли – никогда»

19 марта 2021, 09:35
1

Защитник «Сочи» Эмануэль Маммана рассказал о том, как справился с второй подряд травмой крестообразных связок.

«Это случается постоянно и везде. Люди рвут связки на ровном месте, достаточно одной неудачной опоры на газон.

Да, в России холодно, из-за этого поля становятся жесткими, но я не считаю, что в этом виновато конкретное поле и тем более ваш чемпионат. Это специфика футбола в целом – как очень травмоопасного вида спорта.

Вторые кресты подряд – это тяжелый удар. Но поверь, есть вещи пострашнее, и я ними сталкивался, когда умерли мои родители. Коленка пройдет, а душевные боли – никогда. Такую установку я себе и поставил: физическая боль – это временная история.

Когда мне становилось плохо, то просто вспоминал про эмоциональные потрясения, которые испытывал раньше. Это помогло мне нормально справиться», – сказал Маммана.

  • «Зенит» отдал футболиста в аренду в «Сочи» в августе 2020 года.
  • Контракт аргентинца с «Зенитом» рассчитан до конца следующего сезона.
  • В составе «Сочи» Маммана сделал один ассист в 16 матчах.

Маммана хочет вернуться в «Зенит»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Маммана Эмануэль
Комментарии (1)
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Nevsky_RU
1616162464
До травмы был хорош, а вот после того как восстановился, смотрелся не важно даже на фоне Ракитцого. Не думаю что в Зените на него рассчитывают.
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