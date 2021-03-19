Маммана: «Вторые кресты подряд – это тяжелый удар. Но коленка пройдет, а душевные боли – никогда»

Защитник «Сочи» Эмануэль Маммана рассказал о том, как справился с второй подряд травмой крестообразных связок.

«Это случается постоянно и везде. Люди рвут связки на ровном месте, достаточно одной неудачной опоры на газон.

Да, в России холодно, из-за этого поля становятся жесткими, но я не считаю, что в этом виновато конкретное поле и тем более ваш чемпионат. Это специфика футбола в целом – как очень травмоопасного вида спорта.

Вторые кресты подряд – это тяжелый удар. Но поверь, есть вещи пострашнее, и я ними сталкивался, когда умерли мои родители. Коленка пройдет, а душевные боли – никогда. Такую установку я себе и поставил: физическая боль – это временная история.

Когда мне становилось плохо, то просто вспоминал про эмоциональные потрясения, которые испытывал раньше. Это помогло мне нормально справиться», – сказал Маммана.

«Зенит» отдал футболиста в аренду в «Сочи» в августе 2020 года.

Контракт аргентинца с «Зенитом» рассчитан до конца следующего сезона.

В составе «Сочи» Маммана сделал один ассист в 16 матчах.

Маммана хочет вернуться в «Зенит»