Eurostavka: «Ривер Плейт» готов заплатить «Зениту» 4 миллиона за Мамману

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана, выступающий на правах аренды в «Сочи», может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По информации Eurostavka, «Зенит» планирует продать 25-летнего аргентинца, контракт с которым истекает летом 2022 года. Клуб из Санкт-Петербурга хочет выручить за Мамману хоть какие-то деньги.

Сообщается, что защитник может вернуться в «Ривер Плейт», где началась его карьера. Аргентинский клуб готов заплатить за Мамману 4 миллиона евро.