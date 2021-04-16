Eurostavka: «Ривер Плейт» готов заплатить «Зениту» 4 миллиона за Мамману

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана, выступающий на правах аренды в «Сочи», может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
По информации Eurostavka, «Зенит» планирует продать 25-летнего аргентинца, контракт с которым истекает летом 2022 года. Клуб из Санкт-Петербурга хочет выручить за Мамману хоть какие-то деньги.
Сообщается, что защитник может вернуться в «Ривер Плейт», где началась его карьера. Аргентинский клуб готов заплатить за Мамману 4 миллиона евро.
- «Зенит» отдал футболиста в аренду в августе 2020 года.
- В составе «Сочи» Маммана сделал 1 ассист в 18 матчах.
- «Зенит» купил аргентинца у «Лиона» в 2017 году за 16 миллионов евро.
Источник: Eurostavka
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