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  • Eurostavka: «Ривер Плейт» готов заплатить «Зениту» 4 миллиона за Мамману

Eurostavka: «Ривер Плейт» готов заплатить «Зениту» 4 миллиона за Мамману

16 апреля 2021, 11:53
11

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана, выступающий на правах аренды в «Сочи», может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По информации Eurostavka, «Зенит» планирует продать 25-летнего аргентинца, контракт с которым истекает летом 2022 года. Клуб из Санкт-Петербурга хочет выручить за Мамману хоть какие-то деньги.

Сообщается, что защитник может вернуться в «Ривер Плейт», где началась его карьера. Аргентинский клуб готов заплатить за Мамману 4 миллиона евро.

  • «Зенит» отдал футболиста в аренду в августе 2020 года.
  • В составе «Сочи» Маммана сделал 1 ассист в 18 матчах.
  • «Зенит» купил аргентинца у «Лиона» в 2017 году за 16 миллионов евро.

Источник: Eurostavka

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Россия. Премьер-лига Ривер Плейт Зенит Сочи Маммана Эмануэль
Комментарии (11)
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Garrincha58
1618563850
бизнес по русски а я как сейчас помню когда приобретались эти пять аргентинцев те кто их приобретал утверждали как они в будущем заработают на их продаже и вот где эти руководители и где эти продажи с плюсом да какие там плюсы хотя бы в ноль выйти но это Зенит это ещё раз бизнес по русски тоже самое будет и с Малкомом и Дриусси
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paracetamol
1618566053
Надо продавать, лимит диктует!
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Давид59
1618566567
Можно и в Сочи продать. Там могут больше дать
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Дядя Серёжа
1618568814
Это их дела, я про маману вообще ничего не слышал. Неиграющая за Зенит мамана может дать 4 ляма? Если не брали за 5 - счастье в руки.
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Hektor 84
1618585218
Бомжи вопили что Спартак купил Тилля, типа деньги в ни куда. А что тогда про Мамману говорить? А есть еще 40 миллионный Малком с не малой зарплатой.
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portero
1618587292
Да уж... хоть за что-то продать, чего-то ему мешает то травмы то желания нет....
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petrucho-spb
1618593162
отдавать!!!!!
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Mariner
1618596560
Да, это был явно ошибочный трансфер. Нужно продавать хоть за что-то.
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Nevsky_RU
1618608639
Мда, на фоне бравурных речей Фурсенко о создании дрим тим будущего, после череды трансферов аргентинцев, реалии выглядят смешновато))
Ответить
житель СПб
1618609642
Трансфер явно неудачный. А вообще - где удачные трансферы Зенита в последние годы (из других Лиг)?! Пожалуй, Ракитский... Кто еще?
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