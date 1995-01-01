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    Маммана: «Планировал побороться за место в составе «Зенита», но мне не дали шанса»

    Защитник «Сочи» Эмануэль Маммана назвал причину ухода из «Зенита».

    – Вы прошли первый сбор в Санкт-Петербурге, однако не полетели в Австрию и продолжили подготовку к сезону в «Зените-2». Почему так получилось, на ваш взгляд?

    – Да, я вернулся в «Зенит», действительно планировал побороться за место в составе, но, честно говоря, у меня не было шанса проявить себя. «Зенит-2»? Это было решение клуба, которое я должен был принять, чтобы двигаться дальше.

    – Разговаривали ли вы с Сергеем Семаком перед отъездом?

    – Нет, мы не общались, повторюсь, реального шанса мне не дали.

    – Что вы чувствовали при расставании с «Зенитом»: обида, разочарование, или что-то другое?

    – «Зенит» – очень хорошая команда, мне нравилось играть в Санкт-Петербурге, но, к сожалению, травмы не позволили мне продемонстрировать все, что я могу дать «Зениту». Но что делать, такова футбольная жизнь, так получилось.

    О «Зените» я всегда буду вспоминать только самое хорошее, у меня были замечательные моменты, которые я пережил в вашем замечательном городе. Я этого никогда не забуду.

    Хочу поблагодарить болельщиков «Зенита». Спасибо вам за ту любовь, которую вы мне давали. И прошу прощения за то, что мои травмы не дали мне возможности дать вам больше радости. «Зенит» – большой клуб, у которого есть великолепные болельщики.

    • Маммана перешел в «Сочи» на правах аренды.
    • Следующим летом аргентинец станет свободным агентом.

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    Источник: Bobsoccer

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