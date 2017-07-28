«Зенит» подарил владельцам абонементов по два билета на ответный матч Лиги Европы против «Бней-Иегуды»

Болельщики «Зенита», имеющие абонемент на домашние матчи команды нынешнего сезона, получат от руководства клуба по два билета на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Бней-Иегуды».

«Мы благодарим вас за преданность команде и за то, что вы приобрели абонемент на главный стадион Санкт-Петербурга. Мы бы хотели, чтобы вы пригласили на матч своих друзей и близких, и поэтому дарим вам два бесплатных билета на игру Лиги Европы УЕФА против израильского клуба «Бней-Иегуда», – говорится в сообщении.

Напомним, игра пройдет 3 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.