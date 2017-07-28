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  • «Зенит» подарил владельцам абонементов по два билета на ответный матч Лиги Европы против «Бней-Иегуды»

«Зенит» подарил владельцам абонементов по два билета на ответный матч Лиги Европы против «Бней-Иегуды»

28 июля 2017, 18:14
7

Болельщики «Зенита», имеющие абонемент на домашние матчи команды нынешнего сезона, получат от руководства клуба по два билета на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Бней-Иегуды».

«Мы благодарим вас за преданность команде и за то, что вы приобрели абонемент на главный стадион Санкт-Петербурга. Мы бы хотели, чтобы вы пригласили на матч своих друзей и близких, и поэтому дарим вам два бесплатных билета на игру Лиги Европы УЕФА против израильского клуба «Бней-Иегуда», – говорится в сообщении.

Напомним, игра пройдет 3 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Бней-Иегуда
Комментарии (7)
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portero
1501256074
количество проданных абонементов 10 000 ?
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paracetamol
1501256749
Нормально! 2 тыщи экономии с хвостиком.
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Hazar1950
1501264920
Бей-Иуду...
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Taps
1501265924
Прощай Иуда навсегда ...
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pato08
1501268431
_____ Хоть как то возвращают распилинные деньги народу... _____
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Aleksandr_1986_Spb_
1501314454
Это чтоб хоть как-то собрать народ в рабочий день, действия руководства клуба в общем-то логичным в данном случае
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