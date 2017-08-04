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    Булавин: «Со «Спартаком» мы увидим другой «Зенит»

    Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин считает, что лучшим в составе сине-бело-голубых в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Бней-Иегудой» был голкипер Юрий Лодыгин. Он также отметил огромное количество ошибок в середине поля у команды из Санкт-Петербурга.

    Следующий свой матч «Зенит» проведет в рамках четвертого тура российской Премьер-лиги против «Спартака». Игра состоится в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.

    — Вратаря можно назвать лучшим в матче?

    — Естественно, он избавил «Зенит» от многих проблем. Мне не понравились игроки середины поля — очень много брака. Возможно, нет взаимопонимания. У Эрнани все передачи идут к потерям, команда не очень понимает его задумки. Нобоа же пока осваивается. Плюс впереди центральные полузащитники были не так полезны. Обостряющих передач оказалось совсем мало.

    — Все-таки такая мощная ротация была оправданна?

    — Думаю, да. На месте Манчини поступил бы точно так же. Но там тоже были вопросы. Я не очень понимаю, для чего было ставить хавбеком Терентьева? Может, из-за постоянных подключений Анюкова? Не очень понятное решение.

    — Со «Спартаком» мы увидим другой «Зенит»?

    — Конечно. Изменится и состав. Плюс после этой игры Манчини наверняка выскажет футболистам. Второе поражение отпугнет многих болельщиков. Думаю, лишние разговоры не нужны никому. Команда должна настроиться на игру, хотя «Спартак» в очень хорошем состоянии. Ожидаем очень трудный матч.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    04.08.2017 08:53
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 4 августа 2017, 14:26

      Булавин?.. Это кто? Я было подумал, Буланов наконец-то подписался настоящей фамилией.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 августа 2017, 13:49

      И что это за новость? На Спартак любая команда выходит супер мотивированной-мы уже привыкли к этому и Зенит такая же команда РФПЛ как и другие-все таки со Спартаком игра будет.

      1
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      Рейтинг: +11239

      alp 4 августа 2017, 12:56

      думаю, игра будет результативной. обе команды забъют, и, возможно даже, не по одному голу. Но Зенит должен выиграть.

      0
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 4 августа 2017, 12:35

      Еще более позорный. Скажите спасибо Лодыркину, что не покрыли себя позором

      0
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 4 августа 2017, 12:26

      хотелось бы увидеть результативную игру

      1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 4 августа 2017, 11:31

      Помнится луческу так же говорил ))

      1
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM > klifS 4 августа 2017, 15:16

      Причем весь Чемпионат)))

      2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 4 августа 2017, 10:39

      Слабый Зенит

      1
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 4 августа 2017, 10:17

      Посмотрим-посмотрим!!!!

      0
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      Рейтинг: +206

      Спартачище 4 августа 2017, 09:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ГОРЕ ФОНАДЫ УБОГОГО БОМЖЕ ХУНИОРС УЖЕ ИЩУТ ОПРАВДАНИЯ РАЗГРОМА СВОЕГО КЛУПА)))

      -5
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      Рейтинг: +616

      smersh45 > Спартачище 4 августа 2017, 12:28

      глупая свинья что ещё можно сказать!

      -1
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      Рейтинг: +11239

      alp > Спартачище 4 августа 2017, 12:54

      Зенитосам до спамовских как до китая на карачках в плане нытья... достаточно вспомнить нарушение Кришито в прошлом сезоне, не говоря уже про настапиздевшего нытья по поводу назначенного судьи на воскресный матч

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 августа 2017, 09:51

      думаю будет ничья,но Зенит точно не выиграет Спартак обязательно поймает их на ошибках при срыве атак у Зенита это постоянно в каком бы они составе не играли две три таких ошибки точно будут и только сможет ли их воплотить в голы Спартак вот что нас ожидает в этом противостоянии и именно сейчас когда Спартак еще не играет в ЛЧ составители календаря его так и состряпали чтобы чемпионы играли с основными конкурентами и потом им было бы легче играть через три дня

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