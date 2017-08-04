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Булавин: «Со «Спартаком» мы увидим другой «Зенит»

4 августа 2017, 08:53
12

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин считает, что лучшим в составе сине-бело-голубых в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Бней-Иегудой» был голкипер Юрий Лодыгин. Он также отметил огромное количество ошибок в середине поля у команды из Санкт-Петербурга.

Следующий свой матч «Зенит» проведет в рамках четвертого тура российской Премьер-лиги против «Спартака». Игра состоится в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.

— Вратаря можно назвать лучшим в матче?

— Естественно, он избавил «Зенит» от многих проблем. Мне не понравились игроки середины поля — очень много брака. Возможно, нет взаимопонимания. У Эрнани все передачи идут к потерям, команда не очень понимает его задумки. Нобоа же пока осваивается. Плюс впереди центральные полузащитники были не так полезны. Обостряющих передач оказалось совсем мало.

— Все-таки такая мощная ротация была оправданна?

— Думаю, да. На месте Манчини поступил бы точно так же. Но там тоже были вопросы. Я не очень понимаю, для чего было ставить хавбеком Терентьева? Может, из-за постоянных подключений Анюкова? Не очень понятное решение.

— Со «Спартаком» мы увидим другой «Зенит»?

— Конечно. Изменится и состав. Плюс после этой игры Манчини наверняка выскажет футболистам. Второе поражение отпугнет многих болельщиков. Думаю, лишние разговоры не нужны никому. Команда должна настроиться на игру, хотя «Спартак» в очень хорошем состоянии. Ожидаем очень трудный матч.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Спартак Бней-Иегуда Анюков Александр Нобоа Кристиан Терентьев Денис Лодыгин Юрий Эрнани Манчини Роберто
Комментарии (12)
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Garrincha58
1501829515
думаю будет ничья,но Зенит точно не выиграет Спартак обязательно поймает их на ошибках при срыве атак у Зенита это постоянно в каком бы они составе не играли две три таких ошибки точно будут и только сможет ли их воплотить в голы Спартак вот что нас ожидает в этом противостоянии и именно сейчас когда Спартак еще не играет в ЛЧ составители календаря его так и состряпали чтобы чемпионы играли с основными конкурентами и потом им было бы легче играть через три дня
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Docentusa
1501831070
Посмотрим-посмотрим!!!!
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Mahone
1501832357
Слабый Зенит
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turist82
1501835475
Помнится луческу так же говорил ))
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Sergej-74
1501838798
хотелось бы увидеть результативную игру
Ответить
spam2009
1501839337
Еще более позорный. Скажите спасибо Лодыркину, что не покрыли себя позором
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alp
1501840561
думаю, игра будет результативной. обе команды забъют, и, возможно даже, не по одному голу. Но Зенит должен выиграть.
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Диктор
1501843777
И что это за новость? На Спартак любая команда выходит супер мотивированной-мы уже привыкли к этому и Зенит такая же команда РФПЛ как и другие-все таки со Спартаком игра будет.
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momwig_
1501845975
Булавин?.. Это кто? Я было подумал, Буланов наконец-то подписался настоящей фамилией.
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