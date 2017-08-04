Булавин: «Со «Спартаком» мы увидим другой «Зенит»

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин считает, что лучшим в составе сине-бело-голубых в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Бней-Иегудой» был голкипер Юрий Лодыгин. Он также отметил огромное количество ошибок в середине поля у команды из Санкт-Петербурга.

Следующий свой матч «Зенит» проведет в рамках четвертого тура российской Премьер-лиги против «Спартака». Игра состоится в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.

— Вратаря можно назвать лучшим в матче?

— Естественно, он избавил «Зенит» от многих проблем. Мне не понравились игроки середины поля — очень много брака. Возможно, нет взаимопонимания. У Эрнани все передачи идут к потерям, команда не очень понимает его задумки. Нобоа же пока осваивается. Плюс впереди центральные полузащитники были не так полезны. Обостряющих передач оказалось совсем мало.

— Все-таки такая мощная ротация была оправданна?

— Думаю, да. На месте Манчини поступил бы точно так же. Но там тоже были вопросы. Я не очень понимаю, для чего было ставить хавбеком Терентьева? Может, из-за постоянных подключений Анюкова? Не очень понятное решение.

— Со «Спартаком» мы увидим другой «Зенит»?

— Конечно. Изменится и состав. Плюс после этой игры Манчини наверняка выскажет футболистам. Второе поражение отпугнет многих болельщиков. Думаю, лишние разговоры не нужны никому. Команда должна настроиться на игру, хотя «Спартак» в очень хорошем состоянии. Ожидаем очень трудный матч.